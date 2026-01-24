Berat Kandili hangi gün? 2026 berat kandili tarihi

Berat Gecesi, üç ayların manevi ikliminde ayrı bir yere sahiptir. Ramazan ayına sayılı günler kala bu mübarek geceye hazırlanmak isteyenler, “Berat Kandili ne zaman, hangi gün?” sorusunu cevap aramaya başladı. İşte, detaylar…

Berat Kandili hangi gün ne zaman 2026?

Berat Kandili, kameri aya göre Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece idrak edilir. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15’inci gecesi, Berat Gecesi olarak kabul edilir. Diyanet’in 2026 dini günler takvimine göre Berat Kandili 2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı idrak edilecek.

Berat gecesi ne anlama gelir?

Berat; kurtuluş, af ve arınma anlamlarıyla anılır. Müslümanlara kulluk bilinciyle hareket etmeyi, hatalardan uzak durmayı, günahlardan arınmayı ve sadece affedilmeyi değil affedici olmayı da hatırlatır.

Berat Kandili neden önemli?

Berat gecesinin özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Allah’ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir.

Berat gecesinde hangi ibadetler yapılır?

Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmek için; gündüzünde oruç tutulması, gecesinde cemaatle namaz kılınması, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmesi, topluca dua edilmesi, tevbe edilmesi, kaza ve nafile namazlar kılınması tavsiye edilir. Ayrıca büyüklere saygı, küçüklere sevgi, küslerin barışması, dargınların kucaklaşması; yoksul, yetim ve muhtaçların sevindirilmesi de bu gecenin ruhuna uygun davranışlar arasında yer alır.

Berat Kandili orucu var mı?

Berat Kandili orucu hakkında Hz. Ali (R.A.)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki;

“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”

Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.