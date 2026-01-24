  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD gemiyi havaya uçurdu! Görüntüler yayınlandı Din maskeli ihanet! Sözde “şeyh”ler PKK/SDG’ye dua kuyruğuna girdi Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz? Başkan Erdoğan’ın tarihi uyarısı Avrupa’nın kabusu oldu! Koynunuzda beslediğiniz terör yılanı sizi sokmaya başladı! Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali! Yabancı psikolog bile dayanamadı: "Türk Dizileri Dünyayı Zehirliyor" CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti! Hadsizliğin böylesi! Kandil'in Meclis'teki sesi Gergerlioğlu’ndan bayat senaryo: Milletin kardeşliğine dil uzattı! Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu! İstanbul'dan hissedilmişti: Balıkesir'deki depreme ilişkin art arda açıklamalar!
İSLAM Berat Kandili hangi gün? 2026 berat kandili tarihi
İSLAM

Berat Kandili hangi gün? 2026 berat kandili tarihi

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Berat Kandili hangi gün? 2026 berat kandili tarihi

Ramazan yaklaşırken üç ayların en özel gecelerinden biri olan Berat gecesi heyecanla bekleniyor... Duaların çoğaldığı, kalplerin arınmaya yöneldiği bu mübarek gecenin tarihini merak edenler “Berat Kandili hangi gün?” sorusuna cevap arıyor.

Berat Gecesi, üç ayların manevi ikliminde ayrı bir yere sahiptir. Ramazan ayına sayılı günler kala bu mübarek geceye hazırlanmak isteyenler, “Berat Kandili ne zaman, hangi gün?” sorusunu cevap aramaya başladı. İşte, detaylar…

 

Berat Kandili hangi gün ne zaman 2026?

Berat Kandili, kameri aya göre Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece idrak edilir. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15’inci gecesi, Berat Gecesi olarak kabul edilir. Diyanet’in 2026 dini günler takvimine göre Berat Kandili 2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı idrak edilecek.

 

Berat gecesi ne anlama gelir?

Berat; kurtuluş, af ve arınma anlamlarıyla anılır. Müslümanlara kulluk bilinciyle hareket etmeyi, hatalardan uzak durmayı, günahlardan arınmayı ve sadece affedilmeyi değil affedici olmayı da hatırlatır.

 

Berat Kandili neden önemli?

Berat gecesinin özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Allah’ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir.

 

Berat gecesinde hangi ibadetler yapılır?

Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmek için; gündüzünde oruç tutulması, gecesinde cemaatle namaz kılınması, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmesi, topluca dua edilmesi, tevbe edilmesi, kaza ve nafile namazlar kılınması tavsiye edilir. Ayrıca büyüklere saygı, küçüklere sevgi, küslerin barışması, dargınların kucaklaşması; yoksul, yetim ve muhtaçların sevindirilmesi de bu gecenin ruhuna uygun davranışlar arasında yer alır.

 

Berat Kandili orucu var mı?

Berat Kandili orucu hakkında Hz. Ali (R.A.)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki;

“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”

Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.

 

Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi
Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi

İSLAM

Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi

Ramazan ayında iftar menüsü: Tas kebabı (Lokanta Usulü)
Ramazan ayında iftar menüsü: Tas kebabı (Lokanta Usulü)

Kadın - Aile

Ramazan ayında iftar menüsü: Tas kebabı (Lokanta Usulü)

Sofralara Ramazan bereketi müjdesi! İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları huzur için sabitlendi!
Sofralara Ramazan bereketi müjdesi! İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları huzur için sabitlendi!

Ekonomi

Sofralara Ramazan bereketi müjdesi! İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları huzur için sabitlendi!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23