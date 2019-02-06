Berat Albayrak'tan İş Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi çalışmalarıyla ilgili tartışmalara değinen Albayrak şöyle konuştu:

"İş Bankası konusunda siyasi bir zemini var bir de teknik zemini var. Meclis bu konuda bir adım atacak. Böyle bir adım atılırsa çok güçlü bir yapı ortaya çıkar. Zaten başarılı bir banka değişiklik olursa bilanço ve kurumsallık açısından pozitif bir etki olacaktır. İş Bankası, Türkiye'nin en başarılı bankalarından biri sahiplik ve bilanço olarak daha güven verici bir yapısı olur, piyasa açısından da pozitif bir etki yapar.".