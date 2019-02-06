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Berat Albayrak'tan İş Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Bankası'nın hazineye devredilmesiyle ilgili olarak "İş Bankası konusunda siyasi bir zemin var bir de teknik zemini var. Meclis bu konuda bir adım atacak. Böyle bir adım atılırsa çok güçlü bir yapı ortaya çıkar." dedi..

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:25
Berat Albayrak'tan İş Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi çalışmalarıyla ilgili tartışmalara değinen Albayrak şöyle konuştu:

"İş Bankası konusunda siyasi bir zemini var bir de teknik zemini var. Meclis bu konuda bir adım atacak. Böyle bir adım atılırsa çok güçlü bir yapı ortaya çıkar. Zaten başarılı bir banka değişiklik olursa bilanço ve kurumsallık açısından pozitif bir etki olacaktır. İş Bankası, Türkiye'nin en başarılı bankalarından biri sahiplik ve bilanço olarak daha güven verici bir yapısı olur, piyasa açısından da pozitif bir etki yapar.".

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:25
  1. Ankara
  2. iş bankası
  3. berat albayrak

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  • Vuslat Vuslat 13 dk önce
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