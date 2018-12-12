Berat Albayrak'tan güldüren Fenerbahçe yorumu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Reform Eylem Grubu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantı öncesinde konuşan Albayrak, konuyu futbola getirdi. Fenerbahçeliliğiyle bilinen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'a "Geçmiş olsun dememiz lazım. Fenerbahçeliler burada. Sen yaşıyor musun dedim Volkan Bey" sözleriyle takıldı.

"2. lige düşüp orada şampiyon olacağız"

Volkan Bozkır ise, "Ben yeni çözdüm, biz 2. lige düşüp orada şampiyon olacağız. Birinci ligde olamıyoruz" dedi.

Berat Albayrak karşılık olarak, "Yok yok iyi olacak. Merak etmeyin daha iyi olacak" cevabını verdi. Albayrak bir başka isimle selamlaşırken ise, "Bu Galatasaraylılar var ya..." ifadelerini kullandı.