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Berat Albayrak'tan güldüren Fenerbahçe yorumu!

Bakan Berat Albayrak ile Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır arasındaki Fenerbahçe diyaloğu dikkat çekti.

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:30
Berat Albayrak'tan güldüren Fenerbahçe yorumu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Reform Eylem Grubu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantı öncesinde konuşan Albayrak, konuyu futbola getirdi. Fenerbahçeliliğiyle bilinen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'a "Geçmiş olsun dememiz lazım. Fenerbahçeliler burada. Sen yaşıyor musun dedim Volkan Bey" sözleriyle takıldı.

"2. lige düşüp orada şampiyon olacağız"

Volkan Bozkır ise, "Ben yeni çözdüm, biz 2. lige düşüp orada şampiyon olacağız. Birinci ligde olamıyoruz" dedi.

Berat Albayrak karşılık olarak, "Yok yok iyi olacak. Merak etmeyin daha iyi olacak" cevabını verdi. Albayrak bir başka isimle selamlaşırken ise, "Bu Galatasaraylılar var ya..." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:30
  1. Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Berat Albayrak
  3. Volkan Bozkır
  4. Fenerbahçe
  5. Reform Eylem Grubu

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