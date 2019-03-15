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Berat Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Aydın'da vatandaşlara seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yapanlara izin vermeyeceklerini söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 16:40
Berat Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi. Burada vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Albayrak, çarşı çıkışında parti otobüsünden vatandaşa seslendi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin bekası için kurulduğunu, aynı ruhu Aydın ve Nazilli'de de gördüğünü belirten Albayrak, 31 Mart'ta Türkiye'nin bir seçime gittiğini, bu seçimlerin hem hizmet hem ülkenin bekası için büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın özünde ve sözünde dosdoğru bir belediyecilik anlayışı ile vatandaşın karşısına çıktığını kaydeden Bakan Albayrak, "İşte Nazilli başkanımızın yaptığı hizmetler ortada. Bir de Aydın'a bakıyoruz, eyvah ki eyvah. Sadece bir seçim önce 133 tane vaat veren belediye başkanı kaçını yaptı ? Vaatlerini hayata geçirememiş bir belediyecilik var." dedi.

Beka vurgusu

"Bu bir beka seçimi." diye konuşan Albayrak, Türkiye'de belediyenin imkanlarını terör örgütleri için kullananları gördüklerini hatırlattı.

Albayrak, belediyecilik hususunun büyük önem taşıdığına işaret ederek, "15 Temmuz gecesi milyonlarca insanımız sadece kendisi, memleketi için değil çocuklarının da bekası için meydanlara indi. Bunun altını çizmemiz lazım. Evlerinde, televizyon karşısında zapping yaparken 'ölü sayısını kim kazanacak' diye izleyen belediyeciler, siyasetçiler oldu. Biz bu resmi unutmayacağız." şeklinde konuştu.

Dolar açıklaması: Pabuç bırakmayacağız

Türkiye'de döviz kurları üzerinden spekülasyon oluşturmaya çalışanların olduğunu dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Dolar 6,8,10,15 lira olacak) diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Araştırdık, sorduk kim çıktı biliyor musunuz? Ağustos, eylül ayında 'dolar 8,10,15 lira olacak' spekülasyonu ile paralarını bozdurup kısa yoldan kar etmek isteyenler... Şimdi vah vah, bir terör olsa da, dolar patlasa da ülke batsa da ben zengin olsam diyenler... Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar."

 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:40
  1. Aydın
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. dolar kuru
  4. spekülasyon

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