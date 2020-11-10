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Siyaset Berat Albayrak'ın yerine getirilen Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden aynı üniversitede okudu
Siyaset

Berat Albayrak'ın yerine getirilen Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden aynı üniversitede okudu

Sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine atanan Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden'ın ortak noktası ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilmesinin ardından 'Lütfi Elvan kimdir?' sorusu aratılırken Elvan'ın Joe Biden ile ortak bir noktası ortaya çıktı. Peki Lütfi Elvan ve Joe Biden arasında ortak nokta nedir? Cevabı haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-11-10 01:37:00 -
Berat Albayrak'ın yerine getirilen Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden aynı üniversitede okudu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmesinin ardından yerine atanan Lütfi Elvan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ortak bir noktası ortaya çıktı. Bakanlığa atanmasının ardından internet kullanıcıları tarafından 'Lütfi Elvan kimdir?' sorusu araştırılırken hakkındaki bir detay dikkat çekti. Peki Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden arasındaki ortak nokta nedir? İşte cevabı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kararın ardından "Lütfi Elvan kimdir?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, eğitim hayatında yer alan bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Lütfi Elvan ve Joe Biden arasında ortak nokta

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan ile seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware Üniversitesi'nde eğitim aldıkları ortaya çıktı. Lütfi Elvan, ikinci yüksek lisansını Delaware Üniversitesi'nde yaparken, Biden ise üniversite eğitimini burada tamamladı.

1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşınan Biden, Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu.
Lütfi Elvan ise, ikinci yüksek lisansını ABD'de bulunan Delaware Üniversitesi'nde ekonomi alanında yaptı.

Ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini belirtmişti. İstifa kararının ardından İletişim Başkanlığı'ndan, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirme sonunda sonucunda Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" açıklaması yapıldı. İstifanın kabul edilmesinin ardından Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan getirildi.

Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi!
Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi!

Gündem

Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

Aktüel

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

 

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