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Kültür - Sanat Berat Albayrak'ın kitabının adı nedir? Berat Albayrak kitabı konusu ne, neyi anlatıyor, fiyatı kaç?
Kültür - Sanat

Berat Albayrak'ın kitabının adı nedir? Berat Albayrak kitabı konusu ne, neyi anlatıyor, fiyatı kaç?

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılan eski bakan Berat Albayrak’ın kitap yazdığı daha önce açıklanmıştı. Berat Albayrak’ın yazdığı kitap bir anda çok konuşulan konular arasında yerini almıştı. Gelen son dakika açıklamasına göre Berat Albayrak’ın kaleme aldığı kitap piyasaya çıktı. Peki Berat Albayrak’ın kitabı ismi ne? Berat Albayrak’ın yazdığı kitabın konusu ne, kitapta ne anlatılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-03-08 13:23:00 - 2022-03-08 13:25:21
Berat Albayrak'ın kitabının adı nedir? Berat Albayrak kitabı konusu ne, neyi anlatıyor, fiyatı kaç?

Berat Albayrak'ın beklenen kitabı satışta. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' isimli kitabın ön siparişleri alınmaya başladı. Cuma günü raflarda yerini alacak olan kitap, Türkiye'nin "enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolculuğu"nu aktarıyor. Albayrak’ın kitabı 40 TL’den satışa çıktı.

Berat Albayrak'ın kitabı "Burası Çok Önemli! konusu ne?

'Burası Çok Önemli' isimli kitabın tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle:

Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik.

EVET!

Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik.

Çok da uzun bir süre kalmadı;

2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...

Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Tarihten aldığı büyük mirasla...

Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla...

Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle...

Sahip olduğu güçlü liderlikle...

Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...

Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.
berat albayrak kitabı

Berat Albayrak’ın babası Sadık Albayrak, kitaba ilişkin olarak şunları söylemişti: "Umuyorum Berat Albayrak’ın büyük ilgi görecek bu kitabı, benim epey yazıp bir türlü bitiremediğim “Sultan Hamid, Kemal Paşa ve Tayyip Bey” ile bugünkü Türkiye’yi anlattığım “Devlet, Parti ve Aile” kitaplarıma benzemez. 2022 içinde bu kitabın yayınlanması bekleniyor."

 

 

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