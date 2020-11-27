Berat Albayrak'ın görev süresi sona erdi! Varlık Fonu'nda yeni atanan isim belli oldu
Varlık Fonu yönetimindeki Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın görev süresi sona erdi. İletişim Başkanlığı ataması yapılan yeni ismi açıkladı.
Türkiye Varlık Fonu yönetiminde görev değişimi yaşandı.
İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, görevlerinden aflarını talep eden Dr. Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadı.