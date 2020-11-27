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Ekonomi Berat Albayrak'ın görev süresi sona erdi! Varlık Fonu'nda yeni atanan isim belli oldu
Ekonomi

Berat Albayrak'ın görev süresi sona erdi! Varlık Fonu'nda yeni atanan isim belli oldu

Varlık Fonu yönetimindeki Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın görev süresi sona erdi. İletişim Başkanlığı ataması yapılan yeni ismi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:48:00 - 2020-11-27 17:19:25
Berat Albayrak'ın görev süresi sona erdi! Varlık Fonu'nda yeni atanan isim belli oldu

Türkiye Varlık Fonu yönetiminde görev değişimi yaşandı.

İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, görevlerinden aflarını talep eden Dr. Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadı.

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