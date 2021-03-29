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Gündem Berat Albayrak'ın avukatından dava!
Gündem

Berat Albayrak'ın avukatından dava!

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, "Berat Albayrak'ın ailesi ile beraber Londra'nın Richmond bölgesine yerleşmiş" iftirası ve yalanını paylaşan Akın Olgun’a tazminat davası açıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 18:10:00 -
Berat Albayrak'ın avukatından dava!

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın, "Berat Albayrak'ın ailesi ile beraber Londra'nın Richmond bölgesine yerleşmiş" iftirası ve yalanını paylaşan Akın Olgun’a tazminat davası açtığı bildirildi.

Sabah'ın haberine göre; Göktaş, "Müvekkil Sayın Berat Albayrak hakkında yapılan paylaşım tamamen yalan olup; bu tip yalan ve iftira üzerine algı oluşturan suç konusu paylaşımlarla ilgili hukuki yollara başvurularak, TCK 125 maddesi ve 267 maddesi kapsamında savcılık nezdinde şikayetçi olunacak ve tazminat davası açılacaktır" açıklamasında bulundu.

Akın Olgun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabında; "Berat Albayrak'ın ailesi ile beraber Londra'nın Richmond bölgesine yerleşmiş olduğu bilgisi geldi. Kendisi için doğru yeri seçmiş. Bütün AKP zenginlerinin yerleşkesi malum" iddiasında bulunmuştu.

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