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Berat Albayrak ve Jyrki Katainen’in ortak basın toplantısı

Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:29
Berat Albayrak ve Jyrki Katainen’in ortak basın toplantısı

Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Albayrak ve Katainen, verimli bir toplantı gerçekleştiğini kaydederek gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alındığını kaydettiler.



Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye, Üçüncü Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı için İstanbul Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde bir araya geliyor. Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyalaog (YDED) toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen eş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Türk ve Avrupalı iş dünyası liderleri Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti yetkilileriyle görüştü.



Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen aile fotoğraflarının çekilmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantıda vize serbestisi, gümrük birliğini güncellemesi gibi önemli konuların ele alındığını kaydederek verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “AB ve Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının 3’üncüsünü gerçekleştirdik. Toplantıda özellikle iş dünyasının çok farklı kesimlerinin bir arada bulunduğu en üst düzey kuruluşlarının başkanlarının temsil edildiği bir çok konuyu ele aldık. Türkiye-AB ticaret hacmi 2018 yılsonu itibariyle 165 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye ve AB arasında gayet dengeli bir iş birliği vardır ve Son 15 yılda 3-4 katı arttığı resim içerisinde bugün artık korumacılık politikalarının, çoğulculuğun yerini serbest ticaretin yerini çok farklı politikaların aldığı dünyada Türkiye ile AB arasındaki ekonomik işbirliğinin ne kadar büyük bir önem arz ettiğinin eskisinden çok daha hassas ve dikkatli şekilde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizmiş olduk” dedi.



Albayrak: “Vize serbestisi konusu ve ticaret hacmini gelişmesi amacıyla bir çok konuyu ele aldık”


Türkiye il AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi hususunun söz konusu toplantıda ele alındığını söyleyen Berat Albayrak, “Bu çerçevede özellikle son dönemde gündeme gelen Türkiye ile AB arasında gümrük birliğinin güncellenmesinin güçlü ve hızlı bir şekilde hayata geçilmesi hususu sıkça dile getirildi. Bunun yanında vize serbestisi konusu ve ticaret hacmini gelişmesi amacıyla bir çok konuyu ele aldık” diye konuştu.


Bakan Albayrak ayrıca son dönemde Avrupa siyasetinde yaşanan artan milliyetçi akımlarının oluşturduğu bazı konuların da yine toplantıda ele alındığını kaydetti.



Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Katainen ile karşılıklı cep telefonları numaralarını aldıklarını kaydeden Albayrak, “Bundan sonra 7/24 iletişimde olacağız. Ben, güzel, verimli, açık ve şeffaf bir diyalog toplantısı olduğunu düşünüyorum” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.



Katainen: "Türkiye’yi bir Avrupa ülkesi olarak görüyoruz"


Bakan Albayrak’tan sonra söz alan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise Türkiye’yi bir Avrupa ülkesi olarak gördüklerini kaydederek toplantıda ele alınan vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu görüşmelerin esas amacının mevcut sorunların çözülmesi, ekonomik ve siyasi bağlantıların artırılması olarak niteleyen Katainen, “Her zaman birbirimizle konuşmaktan daha önemlisi mikrofon diplomasisi yapmamalıyız. AB Türkiye’nin en büyük ticaret ve yatırım ortağı. Türkiye, AB’ye olan ihracatını geçen yıl yüzde 9 artırmıştı” diye konuştu.



AB olarak göç, terör ve güvenlik konusunda Türkiye ile bir iş birliğinde olduklarının altını çizen Katainen, “Yakın iş birliklerimiz var. Her iki tarafın da menfaatinin olduğu sürekli iş birliğinin yapıldığı örnekler var. Bunlardan biri ulaştırma alnında, Halkalı-Kapıkule demiryolu anlaşmasını imzalanacak. AB, bu projeye 275 milyon dolarlık yatırım yaptı” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin son zamanlarda ekonomik bazı zorluklar yaşadığını söyleyen Katainen, “Yapısal reformların gerekli odluğunu görüyoruz. Türkiye, AR-GE’ye yatırımların geliştirmeye karar vermiş, bu çok önemli bir gelişme. Yakından izlemeye devam edeceğiz. AB çok daha yakın iş birliğini sürdürmek istiyor. Son zamanlardaki ani yaşanan gelişmelerden de endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.



Katainen: “Türkiye şimdiye kadar 72 kriterden 68’ini tamamladı”


Toplantının soru-cevap bölümünde Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili gelen bir soruya cevap veren Katainen, “Türkiye bütün vize serbestisi kriterlerini yerine getirmiş olduğu anda Türkiye ile AB arasında herkes serbestçe seyahat edecek. Türkiye şimdiye kadar 72 kriterden 68’ini tamamladı. 3 yıldan daha kısa bir sürede tamamlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Albayrak: “Türkiye’nin demokrasisinin giderek güçlendirdiği görülüyor”


Bakan Albayrak ise bu bölümde gelen bir soru üzerine Türkiye’nin her geçen gün demokrasisinin giderek daha da güçlendirdiğini belirterek, Mısır’da 9 gencin idam edilmesini hatırlatarak, “Demokrasi ne ararsın. Bu son seçimlerden de Türkiye’nin demokrasisinin giderek güçlendirdiği görülüyor. Son seçime yüzde 90’a yakın bir oranda katılım sağlandı” dedi.



Ayrıca bugün saat 16.00’da Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Avrupa Komisyonu Ulaştırma Komiseri Violeta Bulc Mali Yardım aracı IPA II programı çerçevesinde gerçekleştirilecek Halkalı-Kapıkule tren hattı inşaatı projesinin eş-finansmanı için bir anlaşma imzalayacaklar.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:29
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