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Siyaset

Berat Albayrak ve eşine saldıran Ercan Bozdağ'ın ifadesi ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'a, en mutlu günlerinde çirkin ifadelerle saldıran CHP yandaşı emlakçı Ercan Bozdağ'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:27:00 - 2020-07-08 12:34:54
Berat Albayrak ve eşine saldıran Ercan Bozdağ'ın ifadesi ortaya çıktı

Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu Twitter paylaşımına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ercan Bozdağ'ın, mahkemedeki ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ederek, "Ben terbiyesizlik etmek istememiştim, sadece ironi yapmıştım" dediği öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Ercan Bozdağ'ın, yaptığından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

"Eşine değil, bakanımıza söyledim"

İfadesinde, paylaşımın yapıldığı Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul eden zanlı, suça konu olan yorumu da bir başka kullanıcının Bakan Albayrak'ın fotoğrafıyla yaptığı paylaşımın altına yaptığını söyledi.

"Ben kesinlikle Bakanımıza ve ailesine böyle bir terbiyesizlik etmek istememiştim" diyen zanlı, "Ben esprili ve ironi şeyler yapıyorum. Bakanımızın adı sürekli sosyal medyadaydı. Benim söylemim eşine değil de Bakanımıza yönelik ironidir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Berat Albayrak ve eşine ahlaksız sözlerle saldıran adam bakın kim çıktı!
Berat Albayrak ve eşine ahlaksız sözlerle saldıran adam bakın kim çıktı!

Siyaset

Berat Albayrak ve eşine ahlaksız sözlerle saldıran adam bakın kim çıktı!

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Yorumlar

Adanalılar

Yatırın içeride aklı başına gelene kadar bu soysuzların
  • Yanıtla

Ali

Her hangi bir insana çocuk senden mi diye sorulduğunda söyleyen hemen yine tutuklanacak mı? Tutuklanınca ruku halinde gezdirilecek mi? Yoksa kanunlar ve adalet adamına göre mi?
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