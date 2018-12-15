Berat Albayrak: Türkiye'nin hikayesi çok ilginç

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin son zamanlarda karşılaştığı her türlü zorlukla başa çıkabildiğini söyleyerek "Siz biraz bu zorluklara değindiniz, darbe girişimi, diğer krizler. Ben de diyorum ki 'bunlar sizi öldürmüyorsa güçlendirir' stratejisine uygun örnekler" dedi.

Öte yandan Bakan Albayrak, Katar'da önemli görüşmeler de gerçekleştirdi. Katar'ın başkenti Doha'da bu sene 18'incisi düzenlenen Doha Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak program kapsamında gelişmekte olan pazarlar üzerine düzenlenen bir oturuma katıldı.

Programda dünya ekonomisinin son dönemlerdeki durumuna dair yorumlarda bulunan Albayrak, özelikle Türkiye'nin son birkaç yılda yüzleştiği başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere pek çok zorlukla nasıl başa çıktığını anlattı.

"Türkiye'nin hikayesi ise oldukça ilginç"

Türkiye'nin yaşadığı son gelişmelerin sadece Türkiye için değil, gelişmekte olan pazarlar için de çok önemli olduğunu kaydeden Albayrak, batı ile doğu arasındaki ekonomik çekişmelerden Türkiye'nin de etkilendiğini belirtti. Albayrak, "Türkiye'nin hikayesi ise oldukça ilginç. Bu Türkiye'nin ekonomi, politika ve demokrasi gibi alanlarda son 16 yıl içerisinde geçirdiği çok güçlü bir yolculuk" ifadelerini kullandı.

"Sizi öldürmüyorsa güçlendirir..."

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuna dikkat çeken Albayrak, Türkiye'nin son zamanlarda karşılaştığı her türlü zorlukla başa çıkabildiğinin altını çizerek, "Siz biraz bu zorluklara değindiniz, darbe girişimi, diğer krizler ben de diyorum ki bunlar sizi öldürmüyorsa güçlendirir stratejisine uygun örnekler" dedi.







Başkanlık sisteminin katkıları

Türkiye'nin PKK, DEAŞFETÖ gibi birçok terör örgütü ile zorlu mücadeleler yürüttüğünü belirten Bakan Albayrak, Türkiye'nin yeni geçtiği başkanlık sisteminin ülkenin gelişimine sağladığı büyük katkılara değindi.

Kritik temaslarda bulundu

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temaslarına devam ediyor.

Bakanlar programları kapsamında Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, Maliye Bakanı Ali Sherif al-Emadi, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad Al Muraikhi ile bir araya geldi.