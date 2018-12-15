THY- Euroleague
0553 313 94 23

Berat Albayrak: Türkiye'nin hikayesi çok ilginç

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’na katıldı. Albayrak, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:33
Berat Albayrak: Türkiye'nin hikayesi çok ilginç

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin son zamanlarda karşılaştığı her türlü zorlukla başa çıkabildiğini söyleyerek "Siz biraz bu zorluklara değindiniz, darbe girişimi, diğer krizler. Ben de diyorum ki 'bunlar sizi öldürmüyorsa güçlendirir' stratejisine uygun örnekler" dedi.

Öte yandan Bakan Albayrak, Katar'da önemli görüşmeler de gerçekleştirdi. Katar'ın başkenti Doha'da bu sene 18'incisi düzenlenen Doha Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak program kapsamında gelişmekte olan pazarlar üzerine düzenlenen bir oturuma katıldı.

Programda dünya ekonomisinin son dönemlerdeki durumuna dair yorumlarda bulunan Albayrak, özelikle Türkiye'nin son birkaç yılda yüzleştiği başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere pek çok zorlukla nasıl başa çıktığını anlattı.

"Türkiye'nin hikayesi ise oldukça ilginç"

Türkiye'nin yaşadığı son gelişmelerin sadece Türkiye için değil, gelişmekte olan pazarlar için de çok önemli olduğunu kaydeden Albayrak, batı ile doğu arasındaki ekonomik çekişmelerden Türkiye'nin de etkilendiğini belirtti. Albayrak, "Türkiye'nin hikayesi ise oldukça ilginç. Bu Türkiye'nin ekonomi, politika ve demokrasi gibi alanlarda son 16 yıl içerisinde geçirdiği çok güçlü bir yolculuk" ifadelerini kullandı.

"Sizi öldürmüyorsa güçlendirir..." 

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuna dikkat çeken Albayrak, Türkiye'nin son zamanlarda karşılaştığı her türlü zorlukla başa çıkabildiğinin altını çizerek, "Siz biraz bu zorluklara değindiniz, darbe girişimi, diğer krizler ben de diyorum ki bunlar sizi öldürmüyorsa güçlendirir stratejisine uygun örnekler" dedi.



Başkanlık sisteminin katkıları

Türkiye'nin PKK, DEAŞFETÖ gibi birçok terör örgütü ile zorlu mücadeleler yürüttüğünü belirten Bakan Albayrak, Türkiye'nin yeni geçtiği başkanlık sisteminin ülkenin gelişimine sağladığı büyük katkılara değindi.

Kritik temaslarda bulundu

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temaslarına devam ediyor.
Bakanlar programları kapsamında Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, Maliye Bakanı Ali Sherif al-Emadi, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad Al Muraikhi ile bir araya geldi.

 

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:33
  1. Doha Forumu
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Alt kattaki yangını balkondan izlediler
    3. Bakan'dan Dicle Barajı açıklaması:..
    4. Feci ölüm! Helezon makinesi hayatının..
    5. Çıkan yangın 12 saattir devam ediyor
    6. Quaresma özür diledi
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    8. CHP'de Ankara ve İstanbul adayları..
    9. Kimse elini cebine atmayınca Ali Koç..
    10. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    11. Quaresma özür diledi
    12. Türkiye aleyhine kapı kapı dolaşan PKK..
    13. Mağarada kıstırılan teröristlerden..
    14. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    15. Baba Selman devrede! Önce fırça sonra..
    16. 2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da
    17. Sivasspor'dan ölen taraftar için vefa
    18. İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan..
    19. Terör örgütü PKK, Sincar'da Türkiye..
    20. Bulantıya, kusmaya zencefil çok etkili
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak