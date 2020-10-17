Berat Albayrak paylaştı: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki ek doğalgaz keşfi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Karadeniz'deki yeni doğal gaz rezervine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz ek 85 milyar metreküp gazın daha bulunduğu müjdesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" dedi.