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Gündem Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu? Berat Albayrak kimin nikahına katıldı?
Gündem

Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu? Berat Albayrak kimin nikahına katıldı?

Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra ne iş yaptığı ve nerede olduğu merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Çamlıca Cami’nde cuma namazı kılanken görüntülenen Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak ile birte bir nikahta görüntülendi. Berat Albayrak’ın şahitlik yaptığı nikahın kimin olduğu da merak edilir oldu. Peki Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu? Aykut Kalender kimdir? Berat Albayrak kimin nikahına katıldı?

Yeniakit Publisher
2021-06-18 08:38:00 - 2021-06-18 08:40:03
Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu? Berat Albayrak kimin nikahına katıldı?

Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu? En son Çamlıca Camii'nde görüntülenen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, bu sefer İstanbul Beykoz'da gerçekleştirilen bir düğünde görüldü. Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile birlikte Kalender çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan bakanlık görevinden ayrılmasının ardından nerede olduğu merak ediliyordu. Berat Albayrak, Betül Özçelik ve Aykut Kalender çiftinin Beykoz Çavuşbaşı Kasrı’nda gerçekleştirilen düğün töreninde görüntülendi. Dijital Gaste’nin haberine göre, Düğünde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Albayrak, damat hakkında, “Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin” sözleriyle mutluluk temennisinde bulundu. 

Beykoz’da gerçekleştirilen düğüne, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi Bayram Şenocak ile AK Parti İl Teşkilatından bazı davetlilerin de katıldığı öğrenildi.

berat albayrak nikah şahidi

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