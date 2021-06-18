Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu? Berat Albayrak kimin nikahına katıldı?

Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu? En son Çamlıca Camii'nde görüntülenen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, bu sefer İstanbul Beykoz'da gerçekleştirilen bir düğünde görüldü. Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile birlikte Kalender çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan bakanlık görevinden ayrılmasının ardından nerede olduğu merak ediliyordu. Berat Albayrak, Betül Özçelik ve Aykut Kalender çiftinin Beykoz Çavuşbaşı Kasrı’nda gerçekleştirilen düğün töreninde görüntülendi. Dijital Gaste’nin haberine göre, Düğünde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Albayrak, damat hakkında, “Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin” sözleriyle mutluluk temennisinde bulundu.

Beykoz’da gerçekleştirilen düğüne, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi Bayram Şenocak ile AK Parti İl Teşkilatından bazı davetlilerin de katıldığı öğrenildi.