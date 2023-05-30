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Gündem Berat Albayrak iddiası gündeme bomba gibi düştü! Türkiye bunu konuşuyor
Gündem

Berat Albayrak iddiası gündeme bomba gibi düştü! Türkiye bunu konuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-05-30 11:05:00 -
Berat Albayrak iddiası gündeme bomba gibi düştü! Türkiye bunu konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanarak 3. kez Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinesinde sürpriz isimlere yer verebileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanarak 3. kez Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinesinde sürpriz isimlere yer verebileceği konuşuluyor.

Kulislerde, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacağı iddia ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da “yeniden bakan olmak istemediği” belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran’da açıklamasının ardından cumartesi günü TBMM’de yemin edeceği, ardından da cumhurbaşkanlığı kabinesini açıklayacağı ifade ediliyor.

Yeni kabinede “sürpriz isimlerin de yer alacağının” altı çiziliyor. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, bu isimlerden birinin de daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak olduğu iddia ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir diğer sürpriz ismin de Hulusi Akar olduğu belirtiliyor. AK Parti’den Kayseri milletvekili seçilen Akar’ın yeniden “milli savunma bakanı” olacağı kaydediliyor.

Görevine devam etmesi beklenen bir diğer bakanın ise Mevlüt Çavuşoğlu olduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “yeniden bakan olmak istemediği” konuşuluyor. Kulislerde, Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, işadamı Mehmet Ali Aydınlar’ın yeni sağlık bakanı olacağı kaydediliyor.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in adı kulislerde “adalet bakanı” olarak geçmişti. Ancak Erdoğan’ın Şahin’i, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başına getirmek istediği belirtiliyor.

Eski grup başkanvekilleri Bülent Turan, Yılmaz Tunç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da adı “Adalet Bakanlığı” için geçiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ise görevine devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Farklı kulisler dolaşıyor

Sözcü gazetesindeki Veli Toprak imzalı kulis haberine göre ise Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile 13 yıldır MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın adı kabine için geçiyor. Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Dışişleri Bakanlığı için adı dile getiriliyor.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun da Milli Savunma Bakanlığı için adı geçiyor. Trabzonlu olan Hacımüftüoğlu'nun bakan olması bekleniyor.

Afet ve Göçişleri adı altında iki yeni Bakanlık oluşturulması planlanıyor. Sinan Oğan'ın da adı geçenler arasında.

 

 

 

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Yorumlar

Tırpan

Reis'iniz, Damat'ını Hazine başına yeniden getirerek ne yapmak istiyor ?

kayserili

sozcuden cikan haber uydurma ve kendi istedikleri bakanlari yazmislar. bence bakanlar olduklar yerde kalmali ve hic degisiklik yapilmamali......
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