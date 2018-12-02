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Berat Albayrak: Hedeflerimize ulaşacağız

Sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisiyle ilgili paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İyi bir performansı yakaladık" dedi.

02 Aralık 2018 Pazar 11:28
Berat Albayrak: Hedeflerimize ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mesajında, "Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık.

“Hedeflerimize ulaşacağız”

Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:28
  1. Berat Albayrak
  2. ekonomi

YORUM YAZ

  • haydahayda9 dk önce
    buna kim inanınır...
  • ÖzgünÖzgün28 dk önce
    ...Ne söylüyor ne yaşıyoruz.
Bugünkü Akit

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