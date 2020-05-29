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Ekonomi

Berat Albayrak: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:04:00 -
Berat Albayrak: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

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