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Berat Albayrak: Belediyeler haftaya meyve-sebze satışına başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor" dedi.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:38
Berat Albayrak: Belediyeler haftaya meyve-sebze satışına başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. 

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Son 16 yılda Türkiye'de çok önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Sosyal sektörlerle birlikte çok önemli mesafeler ilerledi. 30 milyar dolarlardan 170 milyar dolarlara ihracat rakamlarını hep birlikte gerçekleştirdik.

Haksız spekülatif saldırılara maruz kaldık

Yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak yazacağız. Dünyada belirsizliklerin artığı, Avrupa'nın Çin'in yavaşlamaya başladığı bir dönemde bizler ihraç eden siz ihracatçılarımızla birlikte çok daha fazla çalışacağız. Birilerinin tehdit olarak tanımladığı bu dönemde küresel ticaretin yükselen yıldızı haline geleceğiz. Ağustos ve eylül aylarında küresel finansal anlamda haksız spekülatif saldırılara maruz kalmış bir ülkeyiz. 2018'i bir tecrübe, ders çıkarma, güçlendirme yılı olarak geride bıraktık.

Şubat ayı Ocak'tan daha iyi olacak

Çözüm üretmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Göreceksiniz şubat, mart arkasından nisan, mayıs aylarında reel sektörün likidite açısından çok rahatladığı, eylül döneminden kurtulmaya başladığı bir dönem olacağını göreceksiniz. BDDK, Bankalar Birliği... Şubat ayı ocaktan çok daha iyi olacak.

Felaket tellallığı yapıyorlar

Şimdi yapısal dönüşümleri hayata geçirme zamanı. Yüzde 40'lara 50'lere ulaşan faizin 20'lere indiğini görüyoruz. Yeterli değil. Hayalperest değiliz gerçeği doğru okuyacağız. Birileri felaket tellallığı yapıyor... Neden... Farklı siyasal algısıyla hareket etse de, bugünün dünden, yarının bugünden daha iyi olduğunu çok net görüyoruz.

Her geçen gün daha iyi olacak

İhracatçılar olarak siz gösteriyorsunuz. Yok stoklar var... Bu ezberler nasıl bozuluyor. Birden fazla reaksiyonla, para politikaları, ihracat politikaları, çok güçlü adımlar atılıyor. Böyle bir iklimde bile bu tablo bu yılın her geçen gününde çok daha iyileşecek. Bundan en ufak şüpheniz olmasın. Tüm kamu kurumlarımız, bankalarımız, iş dünyası temsilcilerimiz belki de hiç olmadığı kadar yoğun iletişim içinde hareket ediyoruz. Türkiye bugün 39 kalem üründe 1 milyar doların üzerinde, 33 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülkeyiz.

2019'a umutlu bir giriş yaptık

Küresel koşulların zorlaştığı dünya açısından zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte çok güçlü ve önemli dengelenme süreci ortaya koyuldu. Ekonomideki kırılganlıklarımızın başında gelen enflasyonla mücadele. Hamdolsun enflasyonla mücadelede beklediğimiz düşüş süreci net bir şekilde ortaya koyuldu. Devam ediyoruz. 2019 yılına umutlu bir giriş yaptık. Gıda tarafının negatif etkisi olmasaydı. Son 20 yılın en yüksek tek ayı geldi, gıdada. Aralıkla aynı gerçekleşse enflasyon eksi 0,43, yıllıkta 18,85 yapacaktı. Adımlarımız çok güçlü reaksiyon göstermeye başladı.

Sebze-meyve satışını belediyeler yapacak

Mayıs ayında 87,2 milyar dolarda gerçekleşen dış ticaret açığı da düştü. 2018'de sizlerin katkısıyla ihracat rakamında en yükseğini gördük. Dengelenme döneminde güçlü bir borçlanma stratejisini ortaya koymaya devam ediyoruz. Dengelenme döneminde güçlü bir borçlanma stratejisini ortaya koymaya devam ediyoruz. Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor...

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:38
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

YORUM YAZ

  • NejmiNejmi30 dk önce
    Fırsatcilar milleti soyarken sizin eliniz armutmu topluyor.milleti soyan soyana.beceremiyorsaniz bırakın gidinHa elektrik yol.kopruleride unutmayın.verecek bir şeyimiz kalmadi.donumuza kadar soyulduk
  • elli yaşlıelli yaşlı34 dk önce
    sayın bakan laf değil icraat görmek istiyoruz. hırsız soygun yaparken, geliyorum ha...bak geleceğim ha...yakalarım ha....diyerek hırsızın işini yapmasına müsaade edip, kaçtıktan sonra işlem yapmaya başlamayın lütfen...bu işlerin çözümü basit...sizlere fikir verecek milletvekilleriniz yok mu? ne iş yapıyorlar mecliste merak ediyorum...ben ve oğlum şu ülke için en az 10 proje ürettik öyle paraya ekstra yasaya gerek yok siz milletvekillerini parmak kaldırsın karşılığında maaş alsın diye mi oralarda tutuyorsunuz...ben para almadan fikir verebilirim. hem enerji hem de tarım tüketiciye faydası olur...ama nedense ne vekillere ne de danışmanlara ulaşmak mümkün değil.
  • yusuf toygunyusuf toygun39 dk önce
    batı ve ab hedefli yönetimleriniz ülkeyi duvara toslattı. önümüzdeki on yıl içerisinde daha büyük toplumsal buhranlar bekliyorum...gıda fiyatlarının dahada artacağı aşikar; çünkü köylü horlandı, hakir görüldü, aç ve sefil bırakıldı ve toprağını terketti artık köylerde yaşlılar var. ben bir köylü çocuğuyum nişantaşında oturan hangi kokana benim anamdan daha emektar, daha vatanseverdide onların kapısının önüne lale eken yönetimler benim anamı hep görmezden geldi/geliyor? neden bizim evin önünden traktör gidince evin içine toz dolsun, anamın bu çilesi niye? köylü batılılaşmamış olduğu için"haydi okul" borazanlarıyla eğitimden geçirilerek batılaştırılmak için yaşantısı cazibesizleştirildi. batılaşma için kurulmuş olan üniversiteler artırıldı ve üniversite bitirip diploma alan kişiler devletin nimetlerinden ödüllendirildi. oysa bir çiftçi bu ülkeye bir profosörden (adı bile bizden değil) daha yararlıdır.
  • misafirmisafir39 dk önce
    niye bu kadar beklediniz beyefendi ?..
  • aydinaydin42 dk önce
    selamün alyüküm.... şimdiye kadar nerdeydiniz.demek seçim zamanı hafıza güçleniyor.
  • Tamer yılmaz Tamer yılmaz 1 sa önce
    Titresimli fantazisevdalisi bedelli damat sarayin damadi olmasan fetodan icerdeydin

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