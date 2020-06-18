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Spor

Berabere kalan Deportivo'da Emre Çolak penaltı kaçırdı

Oviedo: 2 - Deportivo La Coruna: 2

Yeniakit Publisher
2020-06-18 02:11:20 -
Berabere kalan Deportivo'da Emre Çolak penaltı kaçırdı

MADRİD (AA) - İspanya 2. Futbol Ligi'nin (LaLiga SmartBank) 33. haftasına deplasmanda Oviedo ile 2-2 berabere kalan Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak penaltı kaçırdı.

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın maçında ev sahibi Oviedo iki farklı öne geçmesine rağmen karşılaşmanın uzatma dakikalarında golü bulan Deportivo bir puan almayı başardı.

Deportivo'da ilk 11'de forma giyen Emre Çolak, maçın 37. dakikasında kullandığı penaltı atışı kaçırdı. Emre, 58. dakikada oyundan alındı.

Karşılaşmada Oviedo'nun gollerini Luismi (Dk. 27) ve Barcenas (Dk. 45), Deportivo'nun gollerini de Peru Nolaskoain (Dk. 60) ve Sabin Merino (Dk. 90+1) kaydetti.

22 takımın mücadele ettiği 2. ligde sezonun tamamlanmasına 9 hafta kala, 37'şer puanla düşme hattında bulunan iki takımdan Deportivo 19. sırada Oviedo da bir altında yer alıyor.



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