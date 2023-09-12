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Kadın - Aile Beraber tüketmeyin felç edebiliyor! Bilim insanları keşfetti, öyle bir inanılmaz değişimi var ki! Büyük tehlike
Kadın - Aile

Beraber tüketmeyin felç edebiliyor! Bilim insanları keşfetti, öyle bir inanılmaz değişimi var ki! Büyük tehlike

Yeniakit Publisher
2023-09-12 21:06:00 - 2023-09-12 21:45:57
Beraber tüketmeyin felç edebiliyor! Bilim insanları keşfetti, öyle bir inanılmaz değişimi var ki! Büyük tehlike

Hastalıklarımızı genellikle doğal yoldan bitki çaylarıyla yenmeye çalışıyoruz. Ama bazı ilaçlarla etkileşime geçen bitki çayları kötü sonuçlar doğurabiliyor. Uzman Türkan Özer, “Bazı bitki çaylarının ilaçlar ile etkileşimi var ve bu da ilaçların yan etkilerinin artmasına sebep olabiliyor.”

Zerdeçalı Safra Taşı Olan Kullanmamalı

Uzman Özer, zerdeçal bağışıklığı güçlendiriyor, hatta kansere bile faydası var.

Safra akımını zerdeçal güçleştirebiliyor. Safra taşı olanların zerdeçalı kullanmaması gerekiyor. Ayrıca 1 çay kaşığından fazla zerdeçal tüketilmemelidir.
Kan sulandırıcı kullanan zencefil kullanımında dikkatli olmalıdır. “Kanın sulanmasını arttıran zencefil, kan sulandırıcı kullanan insanların fazla zencefilli çay içmesi durumunda tehlikeli olabilir” dedi.

Bilim insanları; potasyum, manganez ve demir gibi pek çok faydalı bileşen içeren zerdeçalın, hazımsızlığa da iyi geldiğini kanıtladı. 200'den fazla kişiyi incelemeye alan uzmanlar, zerdeçalın bu yeni faydasında kurkumin maddesinin etkili olduğunu belirtti. Fakat uzman isim uyarıyor!

Masum Görünüyor Ama Felç Edebiliyor

Yeşil çayın bir çok faydasını biliyoruz özellikle kadınlar diyet yaptıklarında yeşil çayı kullanıyorlar.
Yeşil çay K vitamini bakımından oldukça zengindir fakat felçlere sebep olabiliyor, “K vitaminini bolca barındıran yeşil çay, K vitamini sayesinde kanın koyulaşmasına sebep olur. Yeşil çay, kan sulandırıcı kullananlarda pıhtılaşma yapabilir. Bu pıhtılaşma sayesinde ise yeşil çay felçlere sebep olabilir. O yüzden kan sulandırıcı kullananların yeşil çay kullanmaması gerekir.

Ada Çayına ve Kekik Çayına Dikkat Edin

Sakinleştirici kullanan ada çayını dikkatli kullanmalıdır, Tansiyon ilacı kullananlar ise kekik çayına dikkat etmelidir.
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“Tansiyon düşürücü etkisi olan kekik çayını, biri tansiyon ilacı ile birlikte içerse tansiyonu daha çok düşecektir. Sakinleştirici kullananlar ise beraberinde ada çayı içerse ilacın etkisinin artmasına sebep olacaktır.

Ada çayı özellikle hamilelere tavsiye edilmiyor çünkü düşüklere sebep olabiliyor.
Alerjik reaksiyonlara sebep olan diğer bir çay ise kışın çok fazla tükettiğimiz kuşburnu çayı. Karaciğerden dışarı atılan bir çay da ekinezya çayıdır.
Ekinezya çayı karaciğerden dışarı atıldığı için, doğum kontrol, kolesterol ilaçlarını kullananlarda yan etkiye sebep olur. Az kullanmakta yarar var.” Diye özer belirtti.

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