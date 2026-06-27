İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Bera, boykot kavramı. Allah'ın kitabında İbrahim Atamız ayeti kerimede, ''Biz sizden ve sizin taptıklarınızdan beriyiz, bera, uzağız.'' buyurdu ve Allah-u Teala da İbrahim Nebi'nin bu sözünü hem ona söyletti hem de Kur'an'a ayet yaptı. Hem de buyurdu ki Rabbimiz, İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örneklik vardır.

Hatta onlar devamında dediler ki, ''Biz sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı reddettik.'' Bunun için aramızda düşmanlık ve buğuz başladı. Çünkü ''Biz sizi ve sizin din adına, devlet adına din adamı, devlet adamı olarak Allah'tan başka tapındıklarınızdan beriyiz ve onları reddettik.'' deyince hep klasik tavır Nebilere karşı bir düşmanlık, bir buğuz, kindarlık, bir ötekileştirme suçu başlamıştır. Nefret suçu başlamıştır. Bu hep böyle ola gelmiştir. Bütün küfürlüklerine rağmen Allah ve Resulü bu kafirlere tahammül ediyorken Allah'ın mülkünde maalesef küfredenler, hakikati örtenler Allah'ın dinine ve Resullerine tahammül edememişlerdir. Onun için ''la ikrah'' zorlama yoktur.

Nasıl küfrü zorlayabilirsiniz Allah'ın Resulüne? Allah'ın Resulleri ve onlarla beraber olmak isteyenler eğer bu karartmadan, batıldan uzak durmak istiyorlarsa kimin haddine onları zorlamak? Dinde zorlama yoktur. Zaten İslam'ı zorlama zaten yok. Zorla güzellik olmaz. Yani Allah kimin imanına muhtaç? Herkes Allah'a imana muhtaç. Ama her şey tersine okunur. Ve Allah ve Müslümanlar kimseyi zorlamaz ama batıl zorlar. Onun için batıl dinin bu zorlaması İslami değildir. Hakkani değildir. Yanlıştır ''la ikrah'' Laiklik yokken ''la ikrah'' vardı.

Peki daha ilk inen surelerde İbrahim Nebi bu örnekliğiyle alakalı başka ayetler yok mu? Olmaz olur mu? İlk inen surelerde ve ayetlerde siyabını temizle. Not defterini temizle. İşte beri olmak. Ve put ve tağuttan hicret et. Daha fizik hicret yok. Daha sonra şehir hicreti var. Baktın bir şehirde olmuyor başka şehire gidiyorsun. Veya yine ilk inen surelerden onlardan güzellikle hicret et ayrıl. Fiziken, baktın ''la kayt'' ''laubali'' fiziken de ayrılır. Yeri gelince şehrini değiştir.

Ama hepsinden önce put ve tağuttlardan hicret. İşte ilk surelerde de bu var. Ben zaten belli konuları işliyorsam onların öncelikli olup olmadıklarına bakarım. Öncelikli değilse onları zamana bırakırım. Bakarım zamana bırakırım. Şu anda bu öncelikli. Bir taraftan hicri yılbaşı.O fiziki. Daha ileriki bir merhale. Ondan önce fikri, zihni hicret. Veya not defterini temizlemek. Bütün kirli, zihni, algı mühendisliklerini, kirlenmişlikleri temizlemek. Hadesten taharet, necasetten taharet. Önce hadesten, kirli düşüncelerden temizlenmek.

İşte bu bera, beri durma. Kirlerden uzak durma.Ve kirliliği, kötülüğü reddetme. Bu imanın âmentünün başıdır. La ilahdır. Sonra illallah. La ilah, tanımam tanrı. İlla Allah. Bakın tanımam tanrı, illa Allah. Ezan'da o Allah'ı kaldırdılar. Ezan'da 11 defa olan. Tanımam tanrıyı da ne yaptılar? Tanrı uludur yaptılar. Bunu hiçbir âlim dillendirmedi. Hiçbir aydın da şu ana kadar. Birkaç senedir ben dillendiriyorum. Ezanı Türkçeleştirmekteki asıl problem buydu. Yoktur ilah. Yoktur tanrı. İlla Allah. Kur'an'da, ezan'da 11 defa Allah ismi var. Sözde Türkçeleştirdiler. Yoktur tanrı. Tam onu tersine çevirip 11 defa tanrı uludura çevirdiler. Hangi tanrı. Asıl tehlike oydu. Bunu kimse anlamadı. Hep şeklinde kaldılar. Şekilde, şemalde. Bunlar ezanın işte sözde Türkçeleşmesi, aslen Tuğyanileşmesi.

Yenileyin tarihi bir vesika elime geçirdim. İngilizler ve Yunanlarnbir defa, İstanbul'un başkentlikten çıkmasını istediler. Padişah bunu kabul etmedi. Ama paşalar kabul etti. Sonra, peki İstanbul başkentlikten çıktı. Sonra İstanbul'u terk etmek için ne istediler, dayattılar? Alfabe değişecek. Gur'an alfabesi yerine Yunan alfabesi. Efendim, takvim değişecek. Hicret yerine o Roma takvimi. Cuma tatili yerine pazar tatili, pazar bayramı ve pazar iş yerine pazarı boşalt, cuma iş koy. Güneş tanrısının bayram günü "sun day"e saygı duy. Allah'la Rabbi'yle randevüsüne de üstüne iş koy. Bunu dayatıyorlar. Ve bu şartla İngiliz çıkıyor. Buna direnenleri de yakapaça götürüyorlar. Kabul edenler iktidarı elde ediyor. O şekilde görünüyor. Bunlar ezanın işte sözde Türkçeleşmesi, aslen Tuğyanileşmesi. Harfin Kur'an'dan Yunaniye tebdili, Cuma ile pazar dönüşünü aslında bizim utancımızdır, yüz karasıdır. Biz böyle Allah'ın huzuruna gidersek, senin bayram gününde değil, senin bayram gününde çalıştık, ayırabilenler öyle göstermelik bir vakit ayırdı, pazar günü bayram ettik, tatil ettik, yattık, kalktık, benzeştik. Bu bile yüz karası olarak yeter bir ülkeye. Allah'ın kullarına. Öyle mi? Öyle.

Ve put ve tağuttan hicret. Putlar deyince en basitinde yine Necim suresinde Lat, menat, uzza, hubel. Uzza, azizler, din adamları. Hubel, devlet adamı, büstü heykeli. Bunlardan beri olmak. İbrahim Nebi'nin kızdığı babası neydi? Heykel yapıcıydı. Heykel yapıyordu. Nemrut'un heykelleri, işte başkalarının heykelleri. Muhammed Nebi zamanında Lat, menat, uzza, hubel. Heykeller, büsler, şunlar, bunlar. Onların ağzına bakmak. Allah ne buyurdu değil, onlar ne buyurdu. Allah'ın dini milliyetçiliği değil, onların dini milliyetçiliği. Uzza, azizler, din adamları veya devlet adamları. Ne fark eder? Ve daha da tehlikelisi, müşrikler bununla Allah'ı Kabe'de bir tutuyordu. Müşriklerin bir üstünlüğü var. En büyük ilahları Allah'tı. Diğer ilahları da vardı. 360 tane. Yeni müşrikler Allah'ı inkar eder. Katıksız kâfir.

İbrahim Nebi'nin beri durduğu özellik neydi? Mesela şeytani anlayış. Kendi anlayışını meydana koyup ilahi hükmü yok saymak. Bu şeytanın Adem'e secde. Yani Allah'ın Adem'i yaratmasına secdesizliğiyle başlayan bir ükelalık süreci. Daha sonra Satanizm, sonra Siyonizm. Ve bu Fransa'da laiklik olarak tecelli etti. Siyoni laiklik. Ve bütün dünyaya bu oradan sirayet etti. Ne demek? Allah'ı karıştırmamak. Dolayısıyla devletini de, dinini de, hafta tatilini de, takvimini de, harfini de, yasasını da, kanununu da, anayasanı da kim belirleyecek? Çapsız İnsanlar. Böyle insanlardan yetki çalan, Allah'tan yetki çalan, işte onlar öldükten sonra da bir şekilde tapınılmaya devam edilmesi putlaştırma oluyor. Hayattakiler de tağut oluyor. Bundan beri durmak. İbrahim Aleyhisselam başta babasına karşı ve o günkü Nemrut'a karşı ve o günkü Firavun'a karşı bütün müstekbirlere karşı tek başına bir ordu İbrahim Atamız. Benim atam İbrahim Aleyhisselam. Bu yüzden.

Ve o böyle bir ayeti kerime. Allah onun sözünü ona söyletti ve o sözü de bize ayet yaptı. İlkesel olarak bu sıkıntılardan beri durmak imani bir tutumdur. Bunun aksi imanı bozar. Bu imani bir gerekliliktir. İman varsa bütün bu kirliliklerden uzak durmak, bera durmak, beri olmak, uzak olmak ilkesel bir prensiptir. Kısaca.

Belki bugün güncel olan bunun mali boyutuyla da boykot. Mali boyutuyla bera boykot. Çok tali bir konu ama, o bile şu anda biz onu bile batıdan bulduk. Halbuki Kur'an'da zaten vardı. İslam'da zaten vardı şumullusu. Daha şumullu ve adli olanı vardı. Ama boykot diye böyle bir işte kırpılmış, yolunmuş kuş gibi bize sunuldu. Bari onu boykot. İşte bakın burada başta dolar. Yani kazancını kötülüğe harcayan hiçbir kurumdan, hiçbir ticari müesseseden alışveriş etmemek. Çünkü bu ucuz da olsa kaliteli de olsa pahalıdır ve kalitesizdir. Niye? Hemen anlık bakmayacaksın şu anda ucuz aldım neler ki.Yarın o haksız rekabet de sana pahalandıracaktır. Niye? Çünkü rakibini sahadan silecektir. İşte böyle oluşturuldu tekelleşmeler.Haksız rekabet, siyoni rekabet, riba ve şirketleri ve devletleri sömürgeye haraca bağlamak ve bütün palazlanan şirketleri de haksız rekabette alaşağı etmek veya satın almak. Dolayısıyla dikkat edin. Ve ucuz bile olsa uzun vadede sana neye mal oluyor? Tekelleşmeye mi sebep oluyor? Veya o verdiğin para ucuz bile olsa sana bomba olarak mı dönüyor? Fitne fesat olarak mı dönüyor? Savaş olarak mı dönüyor? Başına evini mi yıkıyor? Ülkeni mi yıkıyor? Bugün o ülkeyi, yarın bu ülkeyi, seni peki bunun faturasını niye oraya katmıyorsun? Bu da onun faturası.O zaman ucuz mu? Neresi ucuz? Peki kaliteli mi? Oradan çıkan ne oldu? Alıyorsun sonra onu sana silah olarak kullanıyor. Çağrı cihazıyla bile patlatıyor seni öldürüyor. Paranla, senin paranla.Dolayısıyla tümüyle bunu boykot.

Şu anda dolar tamamen siyonizme çalışıyor. Boykot, boykot. Bakın bu bir de ahir faturası var. Gecikmiş fatura. Bazı şeyler alırsınız. Birkaç ay sonra birkaç yıl sonra yani karamanın koyunu sonra çıkar oyunu. Burada bakıyorsun daha büyük faturalar. Hem dünya planında sana bomba olarak savaş olarak geliyor. Daha da ahir planda. Ahirette ne olacak bunlar? O zaman daha büyük faturalar. Daha şişik faturalar. Bunun ucuz olması mümkün mu? Bu ticaret karlı mı? Bu akıllı bir ticaret mi? Dünya gözüyle siz söyleyin. Dünya gözüyle karlı bir ticaret mi? Ahiret gözüyle?

Öyleyse boykot. Öyleyse bera. Dolayısıyla örneğimiz İbrahim Atamız izinde biz de diyoruz ki sizden sizin taptıklarınızdan BERİYİZ. Din adamı veya devlet adamı değil ancak Allah'a tek olarak inanana kadar. Din adamını karıştırmayarak veya devlet adamını karıştırmayarak tek olarak Allaha iman edene kadar biz sizden ve taptıklarınızdan ve ticaretinizden beriyiz.