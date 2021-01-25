Bera Alanya Otel sıfır atık belgesi aldı

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana ‘çevreyi daha iyi nasıl koruruz’ anlayışını hep odağına alan tesis, bu belge ile çevre dostu çalışmalarını taçlandırdı. Bera Alanya Otel Genel Müdürü Kazım Öztoklu sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma için ‘sıfır atık’ dönüşümünün önemine dikkat çekerek atık yönetim felsefelerine dair şunları söyledi; “Üzerinde yaşadığımız gezegenimiz ve ülkemiz adına israfın önlenmesi, denizlerimiz dahil tüm kaynakların verimli kullanılması, daha yeşil ve daha temiz bir dünya için, hepimize büyük görevler düşüyor. Bera Alanya Otel olarak bizler, çevre sorunlarının çözümünde her birey ve kurumun çok etkin şekilde rol alabileceğini düşünüyoruz. İnsanoğlu ivedilikle ben merkezli anlayıştan, insan ve doğa merkezli anlayışa geçmelidir. Unutulmamalıdır ki; doğa biz olmadan da var olabilir, biz ise doğa olmadan hayatımıza devam edemeyiz. Bera Alanya Otel olarak gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin gururunu taşıyoruz.”