Benzinli dönem kapanıyor mu? Bu rakam sektörü şaşırttı! BMW’de düşük emisyon yüzde 52’ye ulaştı

9. İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceğe Ortak Yolculuk” panelinde otomotiv sektöründeki dönüşüm, sürdürülebilirlik ve tüketici davranışlarındaki değişim ele alındı. Borusan Otomotiv – BMW sponsorluğunda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü gazeteci Afşin Yurdakul üstlendi.

Panelde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv endüstrisinin tarihindeki en büyük dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı. Tiftik,

“Elektrikli, bağlantılı, otonom ve paylaşımlı araçlar artık sadece bir trend değil; yeni mobilite düzenini tanımlayan ana unsurlar. Türkiye’de bu yıl elektrikli araçların toplam pazar içindeki payının yaklaşık yüzde 18’e ulaşmasını bekliyoruz. Bu da yaklaşık 200 bin adetlik bir hacme karşılık geliyor. Sektörde bu alanda kısa sürede güçlü bir büyüme gözlemledik” dedi.

Borusan Otomotiv Grubu’nun elektrifikasyon vizyonuna değinen Tiftik, “2019 yılında Türkiye’de otomotiv sektörünün elektrifikasyon dönüşümüne öncülük etme hedefi koyduk. Bugün BMW portföyümüzde düşük emisyonlu araçların payı yüzde 52’ye ulaştı. 2030’a geldiğimizde toplam BMW ve MINI satışlarımızın yüzde 75’inin düşük veya sıfır emisyonlu araçlardan oluşmasını hedefliyoruz. Bu dönüşümün hem sektör hem de toplum için güçlü bir fırsat sunduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BMW Group’un bireysel mobilitede yeni bir dönemi temsil eden Neue Klasse konseptine de değinen Tiftik, “Neue Klasse sadece yeni bir araç platformu değil; önceki jenerasyona kıyasla uzun dönem kullanımda yüzde 34’e varan karbon ayak izi azaltımı sunan bir teknoloji ekosistemi. Elektrifikasyon, yazılım ve veri odaklı araç mimarisi, yapay zekâ destekli sürüş deneyimi ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yoğun kullanımı sürdürülebilirliği teknolojiyle bütünleştiriyor. Bu platformun temsilcisi olacak her modelimiz sürdürülebilir mobilitenin geleceğini ortaya koyacak” diye konuştu.

Sürdürülebilirliği Borusan Otomotiv Grubu’nda i3 yaklaşımıyla ele aldıklarını belirten Tiftik, “Sürdürülebilirliği iklim, insan ve inovasyon temel değerleri üzerinden değerlendiriyoruz. İnsan odağında Anahtar Kadında programımızla kadın teknisyen istihdamını artırıyoruz. Bugün itibarıyla 20 kadın teknisyenimiz ekibimizde yer alıyor. İnovasyon alanında geliştirdiğimiz ChargeIQ uygulamasıyla elektrikli araç kullanıcılarının tüm şarj ağlarına tek bir platformdan ulaşmasını sağlıyoruz. İklim başlığında ise tesislerimizde yenilenebilir enerji kullanımını artırıyor, yağmur suyu hasadı ve geri dönüşüm sistemleriyle kaynak verimliliği sağlıyoruz” dedi.

Borusan Otomotiv’in iklim verisi üretimine katkı sağlayan projelerine de değinen Tiftik, “‘I Sea Climate Change’ projesiyle yelkenlilere yerleştirilen sensörler aracılığıyla sıcaklık, rüzgâr, akıntı ve deniz seviyesi gibi verileri topluyoruz. Bu verilerin bilimsel çalışmalar açısından küresel ölçekte çok kritik bir değeri olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını iş birliği vurgusuyla tamamlayan Tiftik, “Kamu, özel sektör, akademi ve toplumun birlikte hareket ettiği bir ekosistemle sürdürülebilir bir geleceğe ulaşabiliriz” dedi.

Panelde söz alan IPSOS Türkiye Kıdemli Müşteri Yönetimi Direktörü Sezi Peynirci Bıçakhan ise elektrikli araç pazarında tüketici algısının hızla olgunlaştığını belirterek,

“2022’de tüketiciler daha çok ‘elektrikli araç nedir, avantajları nelerdir?’ sorularını soruyordu. 2023’ün ikinci yarısıyla birlikte satın alma ve deneyim konuşmaları başladı. 2024’te tüketici daha temkinli bir araştırma sürecine girdi. 2025’e geldiğimizde ise tüketici artık çok daha bilinçli; marka bazlı performansı, deneyimi ve uzun vadeli değeri açıkça konuşuyor” dedi.

Sosyal dinleme verilerine de dikkat çeken Peynirci Bıçakhan, “600 binin üzerinde organik içerik görüyoruz ve bu hacim artmaya devam ediyor. Bu da pazarın ve tüketici ilgisinin ne kadar hızlı geliştiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçlarda fiyat algısının da değiştiğini belirten Bıçakhan, “Tüketici artık yalnızca araç fiyatını değil; ikinci el değerini, batarya ömrünü, satış sonrası hizmetleri ve toplam sahip olma maliyetini değerlendiriyor. Menzil ve şarj konularında ise güvenilen şarj markaları, şarj hızı ve ödeme deneyimi öne çıkıyor. Çevresel riskleri ciddi bir tehdit olarak gören ve aksiyon alınması gerektiğini düşünen kitle oranı yüzde 86’ya ulaşıyor. Bu da markaların sürdürülebilirliği samimi, kanıtlanabilir ve bütüncül bir yaklaşımla ele almasını zorunlu kılıyor” dedi.

Panelin bir diğer konuşmacısı Omnicom Advertising Group Başkanı Mehmet Cem Topçuoğlu ise sürdürülebilirlik iletişiminde şeffaflığın önemine vurgu yaptı. Topçuoğlu,

“Sürdürülebilirlik artık kenarda duran bir iletişim başlığı değil. Tüketici, markanın varoluşuna entegre edilmiş, gerçek ve sahici hikâyeler duymak istiyor. Tekil projeleri anlatmak ya da ‘biz bunu yapıyoruz’ demek yeterli değil. Yeşil aklama dönemi sona erdi” diye konuştu.

Topçuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün markaların en önemli sorumluluğu, tüketiciyi sürdürülebilirliğin pasif bir izleyicisi değil, aktif bir parçası haline getirmek. Samimiyet, şeffaflık ve açıklık her zamankinden daha kritik. Bazen ‘buraya kadar yapabildik’ diyebilmek bile güven yaratıyor. Çünkü sürdürülebilirlik, markaların, tüketicilerin ve tüm paydaşların birlikte hareket etmesini gerektiren bir ekosistem.”