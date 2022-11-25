Benzinin fiyatı yine değişti
Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 45 kuruş indirim yapıldı.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Üst üste 3. günde de akaryakıt fiyatları değişti.
Benzine indirim yapıldı
2 gün önce benzine 1 lira 16 kuruşluk indirim yansıtılmıştı. Dün ise benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim gelmişti. 2 günlük fiyat hareketliliğinin ardından bugün de benzine indirim geldi.
Litre fiyatı kaç lira oldu?
Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 45 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 16 kuruşa, Ankara'da 20 lira 33 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 34 kuruşa indi.
Ekonomi
Son dakika benzin indirimi: Benzine bir indirim daha bekleniyor! Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (18 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları) Bu gece benzine indirim
Ekonomi
Akaryakıt indirim, benzine 75 kuruş indirim! Akaryakıt fiyatları: 19 Kasım Cumartesi 2022 güncel LPG, benzin ve motorin
Ekonomi
Güncel benzin fiyatı, akaryakıt fiyatları! Benzin indirim işte yeni fiyatlar! 20 Kasım 2022 benzin, LPG, motorin akaryakıt fiyatları kaç TL?
Ekonomi
Brent petrol fiyatı ne kadar? 22 Kasım 2022 Petrol fiyatlarında düşüş: Brent petrol, ham petrol fiyatları - 1 litre ham petrol fiyatı! Benzin ve motorine indirim gelecek mi?
Ekonomi
Benzine indirim kararı geldi! İşte bugün yeni tabela: 23 Kasım benzin fiyatı ve mazot, ( motorin) LPG akaryakıt fiyatları
Ekonomi
Benzine zam, motorine indirim geliyor! Dizel araç sahipleri gece yarısını beklesin, büyük indirim