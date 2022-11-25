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Ekonomi Benzinin fiyatı yine değişti
Ekonomi

Benzinin fiyatı yine değişti

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 45 kuruş indirim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 01:08:00 -
Benzinin fiyatı yine değişti

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Üst üste 3. günde de akaryakıt fiyatları değişti.

Benzine indirim yapıldı

2 gün önce benzine 1 lira 16 kuruşluk indirim yansıtılmıştı. Dün ise benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim gelmişti. 2 günlük fiyat hareketliliğinin ardından bugün de benzine indirim geldi.

Litre fiyatı kaç lira oldu?

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 45 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 16 kuruşa, Ankara'da 20 lira 33 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 34 kuruşa indi.

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