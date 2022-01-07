Benzine zam var mı son dakika! Benzine zam gelecek mi?

Benzin ve motorine zam var mı? Dolar kurundaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin, motorine yapılan indirimler ÖTV'ye yansımıştı. İnternethaber’de yer alan iddiaya göre, benzin ve motorin fiyatları zamlanacak. Benzine 63 kuruş motorin fiyatlarına ise 94 kuruş zam bekleniyor. Zammın miktarıyla ilgili gün içinde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi açıklama yapması

Benzin litre fiyatı ne kadar?

Ankara'da 12,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13.61'e İstanbul'da 12,92 liradan 13.55'e, İzmir'de 13 liradan 13.61'e çıkacağı iddiaları söz konusu. Motorinin litre fiyatı Ankara'da 13.37 liradan 13.97 liraya çıkacak. Motorinin litresi İstanbul'da 13.31 liradan 13.91 liraya, İzmir'de 13.39 liradan 13,39 liraya yükselecek. 1 Ocak 2022'de, motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş ve LPG'de 78 kuruş zam yapılmıştı. EPGİS benzine, motorine ve LPG'ye yapılan zammı sosyal medya üzerinden böyle duyurmuştu:

Bu geceden itibaren benzin fiyatına yapılacağı iddia edilen zamma ilişkin EPGİS'den henüz bir açıklama gelmedi.