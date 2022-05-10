  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Benzine zam mı yapıldı 10 Mayıs | Güncel benzin fiyatları
Ekonomi

Benzine zam mı yapıldı 10 Mayıs | Güncel benzin fiyatları

Araç sahipleri benzin ve motorine yeni bir zammın yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, 10 Mayıs Salı günü benzin ne kadar? Hangi ilde benzin ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-05-10 09:43:00 -
Benzine zam mı yapıldı 10 Mayıs | Güncel benzin fiyatları

Otomobil sahiplerinin pek çoğu yeni haftayla birlikte 'Benzine zam yapıldı mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, benzinin litresi ne kadar oldu?

Benzine zam mı yapıldı 10 Mayıs | Güncel benzin fiyatları

Benzinin litre fiyatına 11 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 78 kuruşluk artış yapılmasının beklendiği açıklandı.  78 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da benzin 21,13 liraya, Ankara ve İzmir'de 21,22 liraya yükselecek.

İstanbul benzin motorin fiyatı güncel

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,04 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,35 liradan satılıyor.

Ankara benzin motorin fiyatı güncel

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.

İzmir benzin motorin fiyatı güncel

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay