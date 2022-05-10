Benzine zam mı yapıldı 10 Mayıs | Güncel benzin fiyatları
Araç sahipleri benzin ve motorine yeni bir zammın yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, 10 Mayıs Salı günü benzin ne kadar? Hangi ilde benzin ne kadar oldu?
Otomobil sahiplerinin pek çoğu yeni haftayla birlikte 'Benzine zam yapıldı mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, benzinin litresi ne kadar oldu?
Benzine zam mı yapıldı 10 Mayıs | Güncel benzin fiyatları
Benzinin litre fiyatına 11 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 78 kuruşluk artış yapılmasının beklendiği açıklandı. 78 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da benzin 21,13 liraya, Ankara ve İzmir'de 21,22 liraya yükselecek.
İstanbul benzin motorin fiyatı güncel
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,04 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,35 liradan satılıyor.
Ankara benzin motorin fiyatı güncel
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.
İzmir benzin motorin fiyatı güncel
İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.