Benzine zam mı gelecek? Son dakika: Benzin, motorin, LPG ne kadar zam gelecek?

Rusya ve Ukrayna krizi her geçen gün derinleşiyor. Uzmanlara göre Rusya Ukrayna'ya saldıracağı takdirde akaryakıt fiyatları rekor kıracak. Petrol fiyatlarının 7 yıl sonrasındaki dönemin zirvesi olan 91 dolara yükselmesi benzin başta olmak üzere motorin ve LPG fiyatlarına yeni zammın kaçınılmaz kılmakta. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 39 kuruş, motorine 22 kuruş, otogaz LPG'ye 38 kuruş zam gelecek. İnternethaber'de yer alan habere göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

Benzine ne kadar zam gelecek?

Benzinin litresi kaç lira olacak? Benzin ne kadar? Benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 14,14 TL'den 14,53 TL'ye, İstanbul'da ortalama 14,06 TL'den 14,46 TL'ye, İzmir'de ise ortalama 14,16 TL'den 14,55 TL'ye çıkacak.

Motorin ne kadar, motorine ne kadar zam gelecek?

Motorinin litresi kaç para olacak? Motorinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 14,39 liradan 14,61 liraya, İstanbul'da ortalama 14,32 liradan 14,54 liraya, İzmir'de ise ortalama 14,39 liradan, 14,61 liraya yükselecek.

LPG ne kadar oldu?

LPG'nin fiyatı kaç lira olacak? LPG zammı ne kadar? Otogazın litre fiyatı da Ankara’da ortalama 9,48 liradan 9.86 liraya, İstanbul’da ortalama 9.27 liradan 9.65 liraya ve İzmir’de 9.21 liradan 9,59 liraya yükselecek.

28 Ocak 2022 tarihide EPGİS’ten benzin, motorin ve LPG zammına ilişkin bir açıklama gelmedi. Akaryakıt fiyatlarına son olarak 20 Ocak’ta zam gelmişti. Benzine 26 kuruşluk zam yapılmıştı. Motorine 52 kuruşluk zam gemişti.