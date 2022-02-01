Benzine zam mı gelecek? Son dakika: Benzin, motorin, LPG ne kadar zam gelecek?
Benzin fiyatı ne kadar? Son dakika benzin, motorin, LPG zammı haberi: Dünya bir yandın koronovirüsle mücadele ederken, bir yandan da Rusya ve Ukrayna krizi patlak verdi. Salgından etkilenen petrol ve akaryakıt fiyatlarına bir de Rusya-Ukrayna krizi eklenince petrol fiyatları rekor üstüne rekora kuştu. Üstüne üstük İran’ın arıza bahanesiyle doğalgaz vanalarını kapatması petrol fiyatlarının artışına neden oldu. Petrolün artmasıyla birlikte de akaryakıt fiyatlarına zam da kapıda demektir. Araç sahipleri soruyor: Benzine zam mı var? Benzine ne kadar zam gelecek? Motorin zammı var mı, motorine ne kadar zam olacak? LPG’ye zam ne kadar gelecek, LPG ne kadar olacak? Benzin, motorin ve LPG’ye yeniden zam geliyor. İşte detaylar.
Rusya ve Ukrayna krizi her geçen gün derinleşiyor. Uzmanlara göre Rusya Ukrayna'ya saldıracağı takdirde akaryakıt fiyatları rekor kıracak. Petrol fiyatlarının 7 yıl sonrasındaki dönemin zirvesi olan 91 dolara yükselmesi benzin başta olmak üzere motorin ve LPG fiyatlarına yeni zammın kaçınılmaz kılmakta. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 39 kuruş, motorine 22 kuruş, otogaz LPG'ye 38 kuruş zam gelecek. İnternethaber'de yer alan habere göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.
Benzine ne kadar zam gelecek?
Benzinin litresi kaç lira olacak? Benzin ne kadar? Benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 14,14 TL'den 14,53 TL'ye, İstanbul'da ortalama 14,06 TL'den 14,46 TL'ye, İzmir'de ise ortalama 14,16 TL'den 14,55 TL'ye çıkacak.
Motorin ne kadar, motorine ne kadar zam gelecek?
Motorinin litresi kaç para olacak? Motorinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 14,39 liradan 14,61 liraya, İstanbul'da ortalama 14,32 liradan 14,54 liraya, İzmir'de ise ortalama 14,39 liradan, 14,61 liraya yükselecek.
LPG ne kadar oldu?
LPG'nin fiyatı kaç lira olacak? LPG zammı ne kadar? Otogazın litre fiyatı da Ankara’da ortalama 9,48 liradan 9.86 liraya, İstanbul’da ortalama 9.27 liradan 9.65 liraya ve İzmir’de 9.21 liradan 9,59 liraya yükselecek.
28 Ocak 2022 tarihide EPGİS’ten benzin, motorin ve LPG zammına ilişkin bir açıklama gelmedi. Akaryakıt fiyatlarına son olarak 20 Ocak’ta zam gelmişti. Benzine 26 kuruşluk zam yapılmıştı. Motorine 52 kuruşluk zam gemişti.