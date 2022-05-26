Benzine zam mı gelecek? Motorin (mazot) ne kadar? LPG ne kadar oldu? 26 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları:
Rusya ve Ukrayna savaşının devam ediyor olması küresel piyasaları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İki tahıl ithalatçısı ülke olan Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle gıda tedariğinde sıkıntılar patlak verirken, petrol fiyatları da yükselmeye devama ediyor. Maymun çiçeği virüsünün Avrupa başta olmak üzere yayılmaya devam ediyor olması piyasaları tedirgin etmeye başladı. Üstüne üstlük dolar kurunda yaşanan yükselişle beraber LPG'den sonra motorin ve benzine de zam sinyali göründü.
Brent petrol fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları petrol fiyatlarına paralel seyir ettiğinden araç sahipleri brent petrol fiyatlarını anlık takip ediyor. Dün 111,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün 111,36 dolar seviyesinde. Brent petrolde teknik olarak 112,27 ile 113,42 dolar aralığının direnç, 111,12 ile 109,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Benzin ve mazota zam mı gelecek?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 27.05.2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt (benzin, motorin, LPG) fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İSTANBUL
Benzin: 22,85
Motorin: 22,07
LPG: 11,17
ANKARA
Benzin: 22,94
Motorin: 22,17
LPG: 11,23
İZMİR
Benzin: 22,96
Motorin: 22,18
LPG: 11,04