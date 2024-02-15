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Ekonomi Benzine zam! İşte yeni litre fiyatı
Ekonomi

Benzine zam! İşte yeni litre fiyatı

Yeniakit Publisher
2024-02-15 03:21:00 -
Benzine zam! İşte yeni litre fiyatı

Dünyadaki petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Dün gece motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş arttı. İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruşa yükseldi. Ankara'da ise 41 lira 92 liraya çıktı.

Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi. Gelen zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu. Ankara'da ise 41 lira 92 liraya yükseldi.

Motorine de 2 lira 56 kuruş zam gelmişti

Dün gece de motorine yapılan zamla fiyatlar 2 lira 56 kuruş artmış, İstanbul'da motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aşmıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplanma sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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