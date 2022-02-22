Benzine zam geldi mi? Benzin zammı ne kadar? Benzin fiyatı ne kadar olacak?

Benzine zam var mı? Dünya genelinde bir kriz olsa gözler hemen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’na (EPGİS) çevrilmekte. Uzun bir süredir dünyayı diken üstüde bırakan gelişme Rusya-Ukrayna gerginliği. Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını tanıdıklarını duyurdu, kararnameyi imzaladı. Gece saatlerinde Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhanks bölgesine hareket etti. Rusya’nın bölgede tansiyonu yükseltecek adımları sonrası altın fiyatları bir hayli tırmandı. Petrol fiyatlarının da zirvelere çıkması sonrası araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına yeni zam olup olmayacağını sorgular oldu.

Benzine zam mı var?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı almasını yorumlayan uzmanlar, Kuzey Karadeniz'deki gerilimin en hızlı etkisinin akaryakıtta görüleceğine dikkat çekti. Karar yazarı ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe de bağlı olarak perşembe günü benzine 70 kuruş zam geleceğini belirtti. Ekonomist Demir, ''Doların yönü yukarı. Bu bir varsayım ama bugün petrol fiyatı bu seviyede kapatıp, yarın da düşmezse perşembe gecesi 70 kuruş benzine zam gelebilir. Gerilim ve fiyat gevşerse bu durum değişir. Gerilimin en hızlı etkisini akaryakıtta görmüş oluruz.'' ifadelerini kullandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası 2 Şubat'ta benzine 71 Kuruş zam yapıldığını açıklamıştı. EPGİS'ten benzinin zammına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."