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Ekonomi Benzine yeni zam geldi!
Ekonomi

Benzine yeni zam geldi!

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 16:14:00 -
Benzine yeni zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara’da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir’de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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