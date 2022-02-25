Benzine ne kadar zam geldi? Motorin zammı ne kadar oldu? Son dakika benzin, motorin zam oranı…

Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor. Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiye birlikte dolar fiyatlarında hızlı bir yükseliş söz konusu oldu. Kur korumalı TL mevduat hesaplarının devreye alınmasıyla birlikte dolar kuru 13 TL seviyelerine kadar gerilemişi. Hem Fed’in faiz artırımı sinyalini vermesi hem de savaşın patlak vermesiyle dolar kuru yeniden 14 TL’nin üzerine çıkmıştı. Artan petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında da zam beklentisi oluşmuştu.

Benzine zam var mı?

Motorini zam ne kadar? Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,51 TL benzin grubunda 1,61 TL fiyat artışı meydana geleceğini söylemişti. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 1,61; motorinde ise 1,51 TL zam uygulanacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, bu akşam gelecek zammın yüksek olduğunu ama bir rakam veremeyeceklerini belirterek miktarın saat 19.00'dan sonra açıklanacağını ifade etti. "Benzine ve motorine ayrı ayrı zamanlarda zam yapılmayacağını tüm zamların bu akşam yapılacağını" belirten Aktaş yapılan zammın küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasına ve doların yükselmesine bağlı bir zam olduğunu sonrasında ise bu oranda zam beklemediklerini" belirtti. Aktaş ayrıca akaryakıt istasyonlarının karlarının düşük olması nedeniyle pompaya ayrı bir zammın yansımasının söz konusu olmadığını da söyledi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) son olarak 9 Şubat’ta benzine 71 kuruş zam yapmıştı.

Güncel benzin, mazot fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 15,14 TL

Gazyağı TL/lt: 14,73 TL

Motorin TL/lt: 15,46 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 15,49 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg : 13,05 TL

Fuel Oil TL/Kg: 11,79 TL

Türkiye Petrolleri güncel benzin, motorin fiyatları

Opet güncel benzin, motorin fiyatı

Petrol Ofisi güncel benzin, motorin fiyatı