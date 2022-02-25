  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Çin'den flaş Rusya çıkışı

25 Şubat 1925: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kan Dökülmekle Tehdit Edilmesi

Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşına dair flaş açıklama: NATO kararlı bir adım atmalı!

Tankların ilerleyişini ölerek durdurdu! Ukrayna'da kahraman ilan edildi

Kızı öyle şeyler söyledi ki... Haydar Dümen keşke önce kendini eğitseydi!

Rusya'nın müdahalesini konsolosluk önünde müslüman kuruluşlar protesto etti! Silah/savaş karşıtı sol ve liberaller sessiz...

Rusya'dan skandal Karadeniz hamlesi

Bu nasıl milliyetçi! Akşener’den ‘ABD’ye uşak olalım’ önerisi

Daha ne kadar iğrençleşeceksin Bülent? Bir yerlerine kına yakmadığı kaldı

Tunç Soyer’den İmamoğlu ve Yavaş’a şok!
Ekonomi Benzine ne kadar zam geldi? Motorin zammı ne kadar oldu? Son dakika benzin, motorin zam oranı…
Ekonomi

Benzine ne kadar zam geldi? Motorin zammı ne kadar oldu? Son dakika benzin, motorin zam oranı…

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolara çıkarak 8 yılın zirvesini gördü. Artan petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarına da zam kaçınılmaz oldu. Araç sahipleri Ukrayna savaşının patlak vermesiyle artan dolar kuru sonrası benzin ve motorin fiyatlarına gelecek zammı merak ediyordu. Peki benzine ne kadar zam geldi? Motorin zammı ne kadar oldu? İşte güncel benzin, motorin fiyatları...

Yeniakit Publisher
2022-02-25 16:43:00 - 2022-02-25 17:00:54
Benzine ne kadar zam geldi? Motorin zammı ne kadar oldu? Son dakika benzin, motorin zam oranı…

Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor. Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiye birlikte dolar fiyatlarında hızlı bir yükseliş söz konusu oldu. Kur korumalı TL mevduat hesaplarının devreye alınmasıyla birlikte dolar kuru 13 TL seviyelerine kadar gerilemişi. Hem Fed’in faiz artırımı sinyalini vermesi hem de savaşın patlak vermesiyle dolar kuru yeniden 14 TL’nin üzerine çıkmıştı. Artan petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında da zam beklentisi oluşmuştu.

Benzine zam var mı?

Motorini zam ne kadar? Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,51 TL benzin grubunda 1,61 TL fiyat artışı meydana geleceğini söylemişti. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 1,61; motorinde ise 1,51 TL zam uygulanacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, bu akşam gelecek zammın yüksek olduğunu ama bir rakam veremeyeceklerini belirterek miktarın saat 19.00'dan sonra açıklanacağını ifade etti. "Benzine ve motorine ayrı ayrı zamanlarda zam yapılmayacağını tüm zamların bu akşam yapılacağını" belirten Aktaş yapılan zammın küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasına ve doların yükselmesine bağlı bir zam olduğunu sonrasında ise bu oranda zam beklemediklerini" belirtti. Aktaş ayrıca akaryakıt istasyonlarının karlarının düşük olması nedeniyle pompaya ayrı bir zammın yansımasının söz konusu olmadığını da söyledi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) son olarak 9 Şubat’ta benzine 71 kuruş zam yapmıştı.

Güncel benzin, mazot fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 15,14 TL

Gazyağı TL/lt: 14,73 TL

Motorin TL/lt: 15,46 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 15,49 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg : 13,05 TL

Fuel Oil TL/Kg: 11,79 TL

Türkiye Petrolleri güncel benzin, motorin fiyatları

Opet güncel benzin, motorin fiyatı

Petrol Ofisi güncel benzin, motorin fiyatı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay