Araç sahipleri benzin ve motorine ne kadarlık bir zam geldiğini araştırmaya başladı. Peki, benzin ne kadar oldu?

Benzine ne kadar zam geldi? Motorin ne kadar oldu? Benzin kaça çıktı?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litresin 39, motorinin litresine ise 32 kuruş zam geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, " Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı … 02/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 39, motorinde 32 KRŞ/LT… Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.