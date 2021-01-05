Benzine ne kadar indirim geldi?
Benzin litre fiyatlarına indirim gelmesiyle birlikte araç sahipleri sevindi. Peki benzine ne kadar indirim geldi? Benzin litre fiyatları ne kadar olacak?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgiye göre, yeni gelen indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 4 kuruşluk kısmı ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.
Ankara’da ortalama 7,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 7,24 liradan 7,17 liraya, İzmir’de 7,30 liradan 7,23 liraya inecek.