Benzine indirim geldi mi son dakika!

Araç sahiplerinin merakla beklediği benzine ve motorine indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin ve benzin indirimi gerçekleşti. EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 96 kuruş, benzinde de 23 kuruş indirim gerçekleştirildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıyacak.

Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek. EPGİS 26 Şubat'ta benzine 1,61 TL, motorine 1,5 TL zam yapmıştı.

Benzin ne kadar oldu?

Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

LPG ne kadar?

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.