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Ekonomi Benzine dev zam! Araç sahipleri bu habere dikkat
Ekonomi

Benzine dev zam! Araç sahipleri bu habere dikkat

Akaryakıt fiyatları durdurulamıyor. Benzine gece yarısından itibaren 78 kuruş zam yapıldı. Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21,22 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 08:14:00 -
Benzine dev zam! Araç sahipleri bu habere dikkat

Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı yapıldı. Zamla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 21,13 liraya yükselirken, Ankara ve İzmir'de ise 21,22 lira oldu. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı öncesi de 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükseldi.

30 Nisan'da da zam gelmişti

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

EPGİS zamları duyurmama kararı almıştı

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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