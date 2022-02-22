Benzine çok fena zam geliyor! Gözler perşembe gününde

Rusya-Ukrayna savaşı kapıya dayanınca petrol fiyatları adeta uçtu. Benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren 70 kuruş zam geleceği iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donbask ve Lugansk'ı işgal edeceğini açıklamasının ardından ham petrol fiyatları, son dönemin tarihi rekorlarını kırıyor. Yaşanan bu gelişme sonrası uzmanlar, kriz bitmezse perşembe günü benzine 70 kuruş zam geleceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı almasını yorumlayan uzmanlar, Kuzey Karadeniz'deki gerilimin en hızlı etkisinin akaryakıtta görüleceğine dikkat çekti. Karar yazarı ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe de bağlı olarak perşembe günü benzine 70 kuruş zam geleceğini belirtti.

Petrol fiyatları yarın düşmezse...

Ekonomist Demir, ''Doların yönü yukarı. Bu bir varsayım ama bugün petrol fiyatı bu seviyede kapatıp, yarın da düşmezse perşembe gecesi 70 kuruş benzine zam gelebilir. Gerilim ve fiyat gevşerse bu durum değişir. Gerilimin en hızlı etkisini akaryakıtta görmüş oluruz.'' ifadelerini kullandı.