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Ekonomi Benzine büyük zam geliyor! Pompaya yansıyacak
Ekonomi

Benzine büyük zam geliyor! Pompaya yansıyacak

Benzine zam haberi geldi. Benzinin bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzine dün gece 7 kuruş indirim yapılmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:10:00 - 2021-01-06 13:11:11
Benzine büyük zam geliyor! Pompaya yansıyacak

Milyonlarca benzinli araç sahibini üzecek son dakika gelişmesi yaşandı. Benzine bugün zam geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısında itibaren benzinin litre fiyatına 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu zammın 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansırken, 4 kuruşluk kısım ise eşel mobil sisteminin devreye girmesi ile ÖTV’den karşılanacak.

Dün 7 kuruş indirim gelmişti

Benzine dün 11 kuruş indirim gelmiş, bunun 7 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

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Yorumlar

Aykırı

Az bile daha çok zam gelsin. Bu kadar ucuz akaryakıt okurum yaa..
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