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Ekonomi Benzine bu gece büyük indirim geliyor! Bakın yeni fiyat ne olacak
Ekonomi

Benzine bu gece büyük indirim geliyor! Bakın yeni fiyat ne olacak

Yeniakit Publisher
2023-08-31 12:00:00 -
Benzine bu gece büyük indirim geliyor! Bakın yeni fiyat ne olacak

Araç sahipleri dikkat! 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaklaşık 18 lira zam gelen benzine, o günden bu yana ilk kez indirim geliyor. Benzinin litre fiyatı bu gece yarısı 99 kuruş ucuzlayacak.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 99 kuruş indirim olacak. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak.

İndirimli benzin fiyatları...

1 Eylül Cuma günü itibariyle gerçekleşecek indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,74 TL'ye, Ankara'da 37,34 TL'ye, İzmir'de 37,46 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,89 TL, Ankara'da 38,46 TL, İzmir'de 38,63 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

31 Ağustos 2023 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL
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Benzin: 37,74 TL
Motorin: 37,85 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA
Benzin: 38,28 TL
Motorin: 38,39 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR
Benzin: 38,34 TL
Motorin: 38,50 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL

 

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