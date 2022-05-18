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Ekonomi Benzine bir zam daha! Yeni fiyatı çıldırtacak
Ekonomi

Benzine bir zam daha! Yeni fiyatı çıldırtacak

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Petrol fiyatlarındaki dalganlanma benzin ve motorin fiyatlarına da indirim ve zam olarak yansıyor. Benzine 19 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 17:23:00 -
Benzine bir zam daha! Yeni fiyatı çıldırtacak

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Dün 115,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 112,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,06 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentileri etkili oldu.

Benzine bir zam daha geliyor  

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe günün itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zammın ardından İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul Benzin: 22,82 TL Motorin (Mazot): 22,06 TL LPG: 11,04 TL
Ankara Benzin: 22,93 TL Motorin (Mazot): 22,13 TL LPG: 11,23 TL
İzmir Benzin: 22,93 TL Motorin (Mazot): 222,18 TL LPG: 11,04 TL

 

 

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Yorumlar

Neron11

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma indirim veya zam olarak yansıyor demiş haberde son zamanlarda duyduğum en komik cümle buydu, akaryakıt çetesi zamdaki hızın onda birini petrol düşerken göstermiyor ,dolayısıyla indirim haberi çok nadirdir. Bu ülkede EPDK denen bir kurum varmı ?
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