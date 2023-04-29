Benzine bir büyük indirim daha geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petroldeki düşüşler akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Son olarak Ramazan Bayramı boyunca yapılan indirimlerin ardından 29 Nisan'dan itibaren bir düşüş daha yaşandı.

Doların durağan seyrinin devam etmesi ve brent petrolün 80 doların altına gerilemesi benzine indirim olarak yansıdı.

Benzinde son durum

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 90 kuruşluk indirim uygulandı. İstanbul'da benzinin litre fiyatının 20 lira seviyelerine indiği görüldü.

Benzine son olarak indirim Ramazan Bayramı'nın ilk günü uygulanmış, hafta başında ise motorine 47 kuruşluk indirim gelmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları

İSTANBUL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Motorin: 19,65 TL

Benzin: 20,30 TL

ANKARA

Benzin: 20,71 TL

Motorin: 20,05 TL

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanma biçimi

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.