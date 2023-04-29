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Ekonomi Benzine bir büyük indirim daha geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Ekonomi

Benzine bir büyük indirim daha geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Yeniakit Publisher
2023-04-29 02:59:00 -
Benzine bir büyük indirim daha geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Son dakika edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarına gece yarısı indirimi geldi. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle beraber benzine bu gece yarısından itibaren 90 kuruş indirim geldi.

Brent petroldeki düşüşler akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Son olarak Ramazan Bayramı boyunca yapılan indirimlerin ardından 29 Nisan'dan itibaren bir düşüş daha yaşandı.

Doların durağan seyrinin devam etmesi ve brent petrolün 80 doların altına gerilemesi benzine indirim olarak yansıdı.

Benzinde son durum

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 90 kuruşluk indirim uygulandı. İstanbul'da benzinin litre fiyatının 20 lira seviyelerine indiği görüldü.

Benzine son olarak indirim Ramazan Bayramı'nın ilk günü uygulanmış, hafta başında ise motorine 47 kuruşluk indirim gelmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları

İSTANBUL
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Motorin: 19,65 TL
Benzin: 20,30 TL

ANKARA

Benzin: 20,71 TL
Motorin: 20,05 TL

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanma biçimi

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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