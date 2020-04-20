Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 5 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 kuruş indirim yapıldığını duyurdu. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul’da 5,20 liraya, Ankara’da 5,34 liraya, İzmir’de 5,37 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.