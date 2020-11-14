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Ekonomi Benzine 32 kuruş indirim yolda
Ekonomi

Benzine 32 kuruş indirim yolda

Benzinde iki gün önce yapılan 19 kuruş zammın ardından Pazartesi gecesi 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:48:00 -
Benzine 32 kuruş indirim yolda

Benzinin litre fiyatında 16 Kasım Pazartesi gecesi 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Salı günü pompa fiyatlarına yansıyacak indirim sonrası İstanbul'da litre fiyatı ortalama 6 lira 91 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 59 kuruşa kadar gerilemesi bekleniyor.

Benzine 32 kuruş indirim

Döviz fiyatlarındaki düşüşün, benzin fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre 16 Kasım Pazartesi gecesi benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim bekleniyor.

Salı günü pompa fiyatlarına yansıyacak indirim sonrası İstanbul'da litre fiyatı ortalama 6 lira 91 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 59 kuruşa, İzmir ve Ankara'da ise 6 lira 68 kuruşa gerileyecek.

19 kuruş zam yapılmıştı

Benzine 2 gün önce 19 kuruş zam gelmişti.

 

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