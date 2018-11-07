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Benzine 21 kuruş indirim müjdesi

Benzinin litre ücretinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruşluk indirim gerçekleşecek.

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:37
Benzine 21 kuruş indirim müjdesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinin pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,68 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,83 liradan 6,62 liraya, İzmir'de 6,88 liradan 6,67 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan eşel mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 19:37
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. benzin
  5. akayakıt fiyatları
  6. indirim

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