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Benzinde 21 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında uygulanan 21 kuruşluk indirim, hayata geçti.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:00
Benzinde 21 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında 21 kuruşluk indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,68 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,83 liradan 6,62 liraya, İzmir’de 6,88 liradan 6,67 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:00
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Benzinin litre fiyatı
  5. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)

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