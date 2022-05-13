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Ekonomi Benzincilerden çok büyük çakallık! Fark bile edilemedi
Ekonomi

Benzincilerden çok büyük çakallık! Fark bile edilemedi

Benzin ve motorine gizli zam geldi. Büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinin gece yarısı yaptığı zam, sabah istasyonlara giden müşterilerin çoğu tarafından fark bile edilemedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 12:41:00 -
Benzincilerden çok büyük çakallık! Fark bile edilemedi

Benzin ve motorine gizli zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına 4, motorinin litre fiyatına ise 3 kuruş zam geldi. Büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinin gece yarısı yaptığı gizli zam, sabah istasyonlara giden müşterilerin çoğu tarafından fark bile edilemedi... 

Akaryakıt bayi kârlarının artırılması için...

Ocak ayı içerisinde de benzin ve motorin fiyatlarının, kamuoyuna açıklanmadan 2 ya da 3’er kuruş artırıldığı ortaya çıkmıştı. Sektör kaynakları, “Bu yolla akaryakıt dağıtım ve bayi kar marjlarının artırılması hedefleniyor. Bu artışların izleyen günlerde de devam etmesini bekliyoruz” dedi.

 

 

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