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Benzin ve motorini bitirecek! Milli akaryakıt üretildi

AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, dizel ve benzinli araçlara göre daha çevreci ve yüzde 50 daha ucuza üretilebilen milli bir akaryakıt geliştirdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:57
Benzin ve motorini bitirecek! Milli akaryakıt üretildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalışmalarına devam eden Faruk Durukan, “Gelişmekte olan değil, gelişmiş Türkiye” sloganıyla faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'de bir çok buluşa imza atan Durukan, son olarak dışa bağımlılık oranının yüksek olduğu akaryakıt sektöründe çalışmalar yaptı. Çalışmalar sonucunda geliştirilen iki cins akaryakıt hem dizel motorlar için hem de benzinli araçlar için kullanılabiliyor. Yeni geliştirilen yeni akaryakıt ile araçların emisyon değerlerinin yüzde 50 civarında azaldığını ifade eden Durukan, araçların performanlarında da önemli bir artış olduğunu söylüyor. Yerli imkanlar ile Türkiye'de geliştirilen ve üretilen yeni yakıt aynı zamanda fiyat oranıyla da benzeri ürünlerden daha ucuza mal edilebiliyor. 

'Mazota göre yüzde 50 daha tasarruflu'

Çalışma hakkında bilgi veren Faruk Durukan, “Bu elde ettiğimiz yeni bir yakıt türüdür. Bu mazota göre şu an yüzde elli daha tasarruflu olmakta. Dünyada bir ilktir. Çevre dostudur. Tam yanmayı sağladığı için havaya monoksit gazını bırakmıyor. Böylelikle yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Bu gün 6 lira gibi düşündüğümüz bir litre mazotu 3 liradan kullanabiliyorsunuz. Artı olarak tam yanmayı sağladığı için hava kirliliğinin de sonu olmuş oluyor. Bu çalışma için patent başvurularında da bulunduk. Testlerde yanma farkının yarı yarıya olduğu çok açık bir şekilde görüldü. Bu sadece araçlar için değil gemiler için, enerjinin çok kullanıldığı traktörler için, bir çok alanda yüzde elli tasarruf sağlayacak” dedi.

Yeni akaryakıtın kullanıldığı araçta yapılan testlerde motor emisyon değerlerinin mazota göre yüzde 50 oranında azaldığı gözlendi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:57
  1. Balıkesir
  2. Faruk Durukan
  3. milli akaryakıt

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280241 dk önce
    devletlilerimiz kendilerine karı olmayanı yaşatmadıkları gibi bu adamıda kaşıkçı gibi eritirler
  • Mustafa yerlitürkMustafa yerlitürk46 dk önce
    Vergisiz mazotu kriter alırsak daha gerçekçi olur
  • uyan milletuyan millet49 dk önce
    yahu bizde ucuz bir şey bırakmazlar. devlet vergiydi carttı özel tükemdi curttu derken yine benzin fiatına mazot fiatına satar ürünü
  • bahçebahçe59 dk önce
    DEVLET bilim adamlarını ve şirketlerini koruma altına alsın. Kurulan şirketlerde projeler daha gerçekleştirilmeden yabancı menşeili şirketler tarafından alınıp bitiriliyor.
  • Biz Biz 1 sa önce
    S.s.aleykum dogal gaz santralleri yerine yakit olarak bu kullanilsin
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