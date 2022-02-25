Benzin ve motorine zammı geliyor? Benzin, motorin son dakika zammı!

Benzine ve motorine zam geldi mi? Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi petrol, akaryakıt ve dolar altın fiyatlarını altüst etti. Doğalgaza yeni zam gelecek mi? Rusya Enerji Bakanlığı son dakika açıklamasıyla, Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gaz temininde sorun olmadığını ancak fiyat artışları olabileceğini söyledi. Rusya Enerji Bakanlığı Türkiye'ye sağlanan doğalgaza ilişkin "Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir" ifadelerine yer verdi. Rusya’dan doğalgaza zammı konusunda sinyalin gelmesi sonrası bu kez de araç sahipleri benzin ve motorine zam gelip gelmeyeceğini sorgular olrddu.

Benzin ve motorini zam gelecek mi?

Akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."

Benzin motorin zammı son dakika fiyatları

Son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Perşembe günü LPG otogaza gelen 40 kuruşluk zammın ardından 7 Şubat 2022 gece yarısından itibaren de motorine 80 kuruş zam gelmişti.

Benzin fiyatları ne kadar?

Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 15,18 TL

İzmir'de benzinin litresi : 15,29 TL

Ankara'da benzinin litresi : 15,27 TL

Motorin güncel litre fiyatları ne kadar?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 15,42 TL

İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL

Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL