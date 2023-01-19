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Ekonomi Benzin ve motorine zam var mı?
Ekonomi

Benzin ve motorine zam var mı?

Brent petrolün 84 dolara yaklaşması sonrası akaryakıt fiyatlarının akıbeti merakla takip edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 08:28:00 -
Benzin ve motorine zam var mı?

19 Ocak 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Zam var mı?

Brent petrol fiyatı 84 dolara gerilerken; benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor..

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.17 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.

Nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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