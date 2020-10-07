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Ekonomi Benzin ve motorine zam
Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:28:05 -
Benzin ve motorine zam

ANKARA (AA) - Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,91 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,86 liraya, İzmir'de 6,77 liradan 6,93 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,96 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,19 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,91 liradan 6,14 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 6,22 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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