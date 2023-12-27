Benzin ve motorine kallavi zam! Yılbaşının ilk zammı ortaya çıktı

2024 yılına girmemize sayılı günler kala zam haberleri de gelmeye devam ediyor. Daha yeni yıla girmeden akaryakıta 2024 yılında yapılacak ilk zammının ne kadar olacağı belli oldu. Bu kez zam dolar ya da petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle değil, vergi artışı nedeniyle yapılacak.

2024 yılına girmemize sayılı günler kala zam haberleri de gelmeye devam ediyor. Daha yeni yıla girmeden akaryakıta 2024 yılında yapılacak ilk zammının ne kadar olacağı belli oldu. Bu kez zam dolar ya da petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle değil, vergi artışı nedeniyle yapılacak.

En az 2 lira 75 kuruş zamlanacak...

Dolar kuru ve brent petrol varil fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak düzenli olarak güncellenen akaryakıt fiyatlarına yeni bir etken daha ekleniyor. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, benzin ve motorine minimum 2,75 TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacak.

27 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 34,51

Motorin litre fiyatı: 37,16

LPG litre fiyatı: 18,69



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 34,46

Benzin litre fiyatı: 37,10

LPG litre fiyatı: 18,24

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 35,19

Motorin litre fiyatı: 37,77

LPG litre fiyatı: 18,66

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BURSA

Bursa benzin litre fiyatı: 35,26

Bursa motorin litre fiyatı: 37,84

Bursa LPG litre fiyatı: 18,29



İZMİR

İzmir benzin litre fiyatı: 35,33

İzmir motorin litre fiyatı: 38,03

İzmir LPG litre fiyatı: 18,31

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