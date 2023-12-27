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Ekonomi Benzin ve motorine kallavi zam! Yılbaşının ilk zammı ortaya çıktı
Ekonomi

Benzin ve motorine kallavi zam! Yılbaşının ilk zammı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-27 12:24:00 -
Benzin ve motorine kallavi zam! Yılbaşının ilk zammı ortaya çıktı

Yeni yıl zamlarla gelecek... Araç sahipleri dikkat!.. Benzin ve motorine 2024 yılında yapılacak ilk zammın tutarı ortaya çıktı. Akaryakıt fiyatları 2024 yılının ilk günlerinde ÖTV zammı ile şahlanacak. İşte 27 Aralık 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

2024 yılına girmemize sayılı günler kala zam haberleri de gelmeye devam ediyor. Daha yeni yıla girmeden akaryakıta 2024 yılında yapılacak ilk zammının ne kadar olacağı belli oldu. Bu kez zam dolar ya da petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle değil, vergi artışı nedeniyle yapılacak. 

2024 yılına girmemize sayılı günler kala zam haberleri de gelmeye devam ediyor. Daha yeni yıla girmeden akaryakıta 2024 yılında yapılacak ilk zammının ne kadar olacağı belli oldu. Bu kez zam dolar ya da petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle değil, vergi artışı nedeniyle yapılacak. 

En az 2 lira 75 kuruş zamlanacak...

Dolar kuru ve brent petrol varil fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak düzenli olarak güncellenen akaryakıt fiyatlarına yeni bir etken daha ekleniyor. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, benzin ve motorine minimum 2,75 TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacak.

27 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 34,51
Motorin litre fiyatı: 37,16
LPG litre fiyatı: 18,69

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 34,46
Benzin litre fiyatı: 37,10
LPG litre fiyatı: 18,24

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 35,19
Motorin litre fiyatı: 37,77
LPG litre fiyatı: 18,66
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BURSA

Bursa benzin litre fiyatı: 35,26
Bursa motorin litre fiyatı: 37,84
Bursa LPG litre fiyatı: 18,29

İZMİR

İzmir benzin litre fiyatı: 35,33
İzmir motorin litre fiyatı: 38,03
İzmir LPG litre fiyatı: 18,31

 

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Yorumlar

Burak

Vergi kutsaldır ve devletimizin tek gelir kapısıdır. Evet biraz canımız yanacak ama ben zammı destekliyorum. Devlet gelirlerini arttırmadan nasıl terörle mücadele edecek, nasıl deprem bölgesine yatırım yapacak?

Ali

Her şey çok güzel OLUYOR
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